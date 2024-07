Kering halveert nettowinst in eerste halfjaar 2024

De luxemarkt verkeert in zwaar weer. Dat is ook terug te zien in Kering’s financiële resultaten over het eerste halfjaar van 2024. Het moederbedrijf van onder andere Gucci, Yves Saint Laurent en Bottega Veneta schreef in het eerste kwartaal al een dubbelcijferige omzetdaling in de boeken en voorspelde een operationele winstdaling tussen de 40 en 45 procent in de eerste zes maanden. Deze verwachting wordt waargemaakt. Onderaan de streep wordt het bedrijfsresultaat gehalveerd.

Kering ziet al zijn markten, behalve Japan, verder afkoelen. De vertraagde vraag naar luxe zorgt ervoor dat de omzet met 11 procent daalt naar zo’n 9 miljard euro in het eerste halfjaar. Het conglomeraat spreekt van een ‘duidelijke vertraging' op de Chinese afzetmarkt. In Noord-Amerika en Europa boekte Kering geen vooruitgang. Naast de lage belangstelling voor luxe, gooiden de effecten van wisselkoersen ook roet in het eten.

De verkopen bij Gucci trekken Kering het hardst terug. Het luxe merk noteert een omzetdaling van 18 procent op vergelijkbare basis, waardoor de omzet eindigt op 4,09 miljard euro. Hierbij is te zien dat Gucci’s retailactiviteiten met 20 procent afnemen, wholesale krimpt met 9 procent. Het operationele inkomen van het luxe merk verandert negatief met 44 procent naar 1 miljard euro.

Ook voor Yves Saint Laurent staan de eerste zes maanden in het teken van verkleining. Dit luxe merk noteert een omzetdaling van 7 procent op vergelijkbare basis. De omzet komt neer op 1,4 miljard euro. De retailactiviteiten van de Kering-dochter zijn goed voor 81 procent van haar omzet, die 6 procent afneemt door een lagere luxevraag in alle afzetmarkten. China wordt hierbij nogmaals benadrukt. De wholesale-activiteiten schrijven een dubbelcijferige daling van 25 procent op. Deze resultaten wegen op het operationele inkomen dat daalt met 34 procent naar 316 miljoen euro.

Bottega Veneta houdt zijn verkopen stabiel met een omzetplus van 3 procent op vergelijkbare basis. Kering geeft in het verslag aan met dit luxe merk te focussen op de verkoop in winkels en online kanalen. Via deze stromen wordt 85 procent van de omzet binnengehaald. Wholesale krimpt echter met 19 procent door stroomlijning van het distributiekanaal. De omzet eindigt daardoor op 836 miljoen euro en een operationeel inkomen van 121 miljoen euro, 28 procent minder dan een dezelfde periode een jaar eerder.

De ‘overige modehuizen’, waar bijvoorbeeld Balenciaga en Alexander McQueen onder vallen, behalen een omzet van 1,7 miljard euro, dat 6 procent lager ligt dan een jaar eerder.

Operationele winst daalt zoals verwacht, bedrijfsresultaat wordt gehalveerd

Alles bij elkaar opgeteld, maakt Kering zijn verwachte daling van de operationele winst waar. Het conglomeraat noteert een krimp van 42 procent. In bedragen betekent dat een operationele winst van 1,6 miljard euro als resultaat. Het bedrijfsresultaat verder naar beneden. Kering ziet de nettowinst met 51 procent verdampen, waardoor er nog 878 miljoen euro overblijft.

Desondanks de verwachte dalingen, blijft Kering zich inzetten om de ontwikkeling van zijn huizen te verbeteren. “In een omgeving van aanhoudend economische en geopolitieke onzekerheid, zal Kering doorgaan met het uitvoeren van haar strategie en visie, in het nastreven van twee belangrijke ambities: het handhaven van een traject van winstgevende groei op lange termijn en het bevestigen van zijn status als een van de meest invloedrijke groep in de luxe-industrie”, deelt het conglomeraat. Kering houdt rekening met de onzekerheden die wegen op de vraag naar luxe en verwacht dat het bedrijfsresultaat in de tweede helft van 2024 nog eens zal verkleinen met 30 procent.

Kering benadrukt daarbij dat het voorrang geeft aan uitgaven en initiatieven die de langetermijnontwikkeling en groei van zijn modehuizen moet stimuleren. Tegelijkertijd zal het bedrijf acties ondernemen die nodig zijn om haar kostenstructuur te optimaliseren.