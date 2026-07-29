Kering: Hoe de financiële sanering van Luca de Meo de luxegroep ademruimte en tijd geeft

3,3 miljard euro. Is het financiële traject van Kering eindelijk aan het veranderen? Door de schuld in slechts zes maanden met 4,7 miljard euro te verlagen, geeft de nummer twee van de wereld in luxe zichzelf wat het het meest nodig had: tijd en kapitaal voor het herstel.

De halfjaarresultaten, gepresenteerd op 28 juli 2026, tonen een omzet van 7,22 miljard euro (plus een procent op vergelijkbare basis). Maar naast de totale omzet, onthult de sequentiële analyse een tastbare ritmeverandering. Het tweede kwartaal (plus twee procent op vergelijkbare basis) bevestigt de eerste effecten van een drastische heroriëntatiestrategie onder leiding van algemeen directeur Luca de Meo. Gerichte desinvesteringen, rationalisatie van het retailnetwerk en de opkomst van de juwelen- en brillensegmenten; Kering ondergaat de economische situatie niet langer, maar herstructureert zijn model.

Een sequentiële dynamiek die het herstelplan bevestigt

De vergelijkende analyse van het eerste halfjaar (H1) en het tweede kwartaal (K2) benadrukt de versnelling van het groeitraject van de groep, gedreven door de uitzonderlijke prestaties van de niet-modedivisies.

Op zichzelf lijken deze cijfers misschien bescheiden. Maar een nadere blik onthult een veel significantiere verschuiving. Achter de beperkte vergelijkbare groei van een procent in het eerste halfjaar schuilt een herverdeling van de prestatie-indicatoren van de groep.

De historisch dominante activiteiten blijven op de resultaten drukken, terwijl de in de afgelopen jaren ontwikkelde segmenten het stokje beginnen over te nemen. Een kantelpunt dat de logica van de keuzes van de nieuwe directie van de afgelopen maanden onderstreept.

Divisie / Huis Omzet K2 2026 (miljoen euro) Vergelijkbare groei K2 Omzet H1 2026 (miljoen euro) Vergelijkbare groei H1 Kering Mode & Lederwaren 2.948 plus nul procent 5.800 min een procent waarvan Gucci 1.410 min twee procent 2.757 min vijf procent Kering Juwelen 252 plus achttien procent 521 plus twintig procent Kering Eyewear 476 plus acht procent 965 plus acht procent TOTAAL KERING 3.652 plus twee procent 7.220 plus een procent

Rationalisatie van de modedivisie, Gucci zet de koerswijziging in

Hoewel de divisie Kering Mode & Lederwaren in het eerste halfjaar een daling van een procent laat zien (tot 5,80 miljard euro), duidt de stabiliteit in het tweede kwartaal (plus nul procent op vergelijkbare basis) erop dat het dieptepunt waarschijnlijk is bereikt.

Deze prestatie is het gevolg van een bewuste sanering van het retailnetwerk. De groep sloot in het eerste halfjaar 84 eigen winkels (na 75 sluitingen in 2025), wat neerkomt op een vermindering van vijf procent van de totale fysieke aanwezigheid.

Bij Gucci, het wonderkind maar ook zorgenkind van de groep, lijkt de sequentiële verbetering een feit. De omzet in het tweede kwartaal bedraagt 1,41 miljard euro (min twee procent op vergelijkbare basis), een stijging van zeven procentpunten in het eigen netwerk ten opzichte van het eerste kwartaal. De budgetdiscipline verhoogt de operationele marge van het huis naar 17,0 procent (plus 1,0 procentpunt).

De vervroegde ondertekening van de vijftigjarige beautylicentie met L'Oréal voor Gucci Beauty (en de terugkoop van de rechten van Coty) stelt de merkwaarde op de zeer lange termijn veilig.

De klinische uitvoering van desinvesteringen

De daling van de financiële schuld (van 8,0 naar 3,3 miljard euro) is opmerkelijk en is een direct gevolg van de industriële keuzes van Luca de Meo, algemeen directeur van Kering.

“Deze halfjaarresultaten tonen de positieve impact van de doortastende maatregelen die we hebben geïmplementeerd om het unieke karakter van onze merken te versterken, onze organisatie te vereenvoudigen en de efficiëntie van de hele groep te verhogen”, aldus Luca de Meo.

Deze verklaring vertaalt zich inderdaad in radicale keuzes en een compromisloze uitvoering:

Aanvulling van de oorlogskas: De afronding van de verkoop van Kering Beauté aan L'Oréal op 31 maart 2026 levert 4,0 miljard euro aan netto kasstroom op.

Monetarisering van niet-strategische activa: De gedeeltelijke verkoop van het gebouw aan de Via Monte Napoleone 8 in Milaan aan de Al Mirqab Group genereert een onmiddellijke opbrengst van 729 miljoen euro (plus een verwachte 432 miljoen euro binnen vijf jaar).

Bewuste herstructureringen: De groep boekt 223 miljoen euro aan niet-courante lasten in het eerste halfjaar, waarmee de kosten van winkelsluitingen en interne reorganisaties worden gedekt om het financiële break-evenpunt duurzaam te verlagen.

Juwelen en Eyewear: Zeer winstgevende groeimotoren

Terwijl de modedivisie zich heroriënteert, ontpoppen de gediversifieerde divisies zich tot krachtige winstmotoren.

Kering Juwelen (plus twintig procent op vergelijkbare basis in H1): Met een omzet van 521 miljoen euro en een operationele marge die met 2,7 procentpunten stijgt (naar 6,2 procent), plukt de divisie de vruchten van haar herstructurering. Boucheron blijft records breken in de regio Azië-Pacific, terwijl het netwerk van eigen boetieks van de divisie met 28 procent groeit.

Kering Eyewear (plus acht procent op vergelijkbare basis in H1): De divisie overschrijdt de grens van 965 miljoen euro en realiseert een uitzonderlijke operationele marge van 23,0 procent (plus 2,9 procentpunten). Gedreven door de lancering van Valentino-brillen en de herlancering van Maui Jim, bevestigt de divisie zich als een van de meest winstgevende parels van de groep.

Een gezond financieel profiel voor de volgende cyclus

Met een operationele vrije kasstroom van 2,6 miljard euro in het eerste halfjaar en een kasreserve van 8,5 miljard euro, begint Kering de tweede helft van het jaar met een herstelde balans.

Met de benoeming van nieuwe leidinggevenden aan het roer van zijn huizen (Romain Spitzer bij Bottega Veneta, Gianfranco D'Attis bij Alexander McQueen) en de lancering van de Kering Accademia, herbevestigt de groep zijn ambities. Vooral de minderheidsparticipatie in ICCF (eigenaar van ICICLE) past in een trend die we zien bij conglomeraten in de sector: investeren in premium 'parels' met een sterke identiteit, gebaseerd op 'quiet luxury', ecologisch ontwerp en uitzonderlijk vakmanschap.

Door te investeren in deze nieuwe spelers in de mode en een welkome financiële sanering door te voeren, consolideert Kering een wendbaardere, gediversifieerde en financieel sterke organisatie om de volgende cyclus in de luxe-industrie aan te gaan.