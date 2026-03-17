Kering lanceert speciale sieradendivisie om groei te versnellen

Luxeconglomeraat Kering creëert een speciale sieradendivisie, Kering Jewellery. Deze divisie brengt de huizen Boucheron, Pomellato, Dodo en Qeelin samen, evenals de industriële capaciteiten van de groep, waaronder de Raselli Franco Group. Het doel is een nieuwe structuur die de groei van de sieradenactiviteiten versnelt.

De Franse luxegroep benoemt Jean-Marc Duplaix per direct tot chief executive officer van de nieuwe divisie. Hij behoudt zijn huidige verantwoordelijkheden als group chief operating officer, waaronder financiën, fusies en overnames, investor relations, vastgoed, digital en het algemeen secretariaat.

Als CEO van Kering Jewellery rapporteren alle CEO's van de sieradenhuizen aan hem.

“Kering Jewellery functioneert als een geïntegreerd platform ter ondersteuning van de groei van de huizen, voortbouwend op hun creatieve identiteiten en de ontwikkeling van hun iconische en high jewellery-collecties. Deze structuur stelt de groep ook in staat om nieuwe kansen in deze categorie te benutten, ook voor haar mode- en lederwarenhuizen,” aldus Kering in een verklaring.

Luca de Meo, chief executive officer van Kering, zei: “Met Kering Jewellery geven we de groep een krachtig en samenhangend platform dat de ambities van onze huizen kan ondersteunen op een expertisegebied waar creativiteit en excellentie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

“Ik ben verheugd met de benoeming van Jean-Marc: zijn ervaring zal van cruciaal belang zijn om het volledige potentieel van de groep in sieraden te ontsluiten.”