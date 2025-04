Kering: omzet daalt met 14 procent in het eerste kwartaal, belemmerd door Gucci

Parijs - Het luxeconcern Kering, nog steeds gehinderd door zijn paradepaardje Gucci, heeft woensdag een omzetdaling van 14 procent naar 3,88 miljard euro aangekondigd over het eerste kwartaal van 2025 en is 'extra alert om de macro-economische turbulentie te overwinnen'.

“Zoals verwacht, heeft Kering een moeilijke start van het jaar gehad”, aldus CEO François-Henri Pinault, geciteerd in een persbericht. “We zijn extra alert om de macro-economische turbulentie te overwinnen die onze sector treft en ik ben ervan overtuigd dat we sterker uit de huidige situatie zullen komen”, voegt hij eraan toe.

Over de Amerikaanse douanerechten zei financieel directeur Armelle Poulou tijdens een gesprek met journalisten: “Wij zijn van mening dat we de mogelijkheid hebben om onze marges te beschermen door middel van prijsverhogingen”.

"Enorm veel onzekerheden"

“Er zijn vandaag de dag nog enorm veel onzekerheden, dus we zijn ermee bezig”, voegde ze eraan toe. In het eerste kwartaal daalde de omzet van Gucci met 24 procent tot 1,57 miljard euro. “Gucci blijft werken aan de versterking en vernieuwing van het aanbod, met een goede ontvangst van de nieuwe handtassenlijnen”, aldus Kering.

Half maart kondigde het concern de benoeming aan van stylist Demna Gvasalia, afkomstig van Balenciaga en gekozen als nieuwe artistiek directeur van Gucci als opvolger van Sabato de Sarno, die er slechts twee jaar is gebleven. Een beslissing die de markten niet tevreden stelde; de volgende dag daalde het aandeel Kering met 11 procent.

De omzet van Yves Saint Laurent daalde met 8 procent tot 679 miljoen euro, terwijl die van Bottega Veneta met 4 procent steeg tot 405 miljoen euro. De omzet van de 'overige huizen' (o.a. Balenciaga en Alexander McQueen) daalde met 11 procent tot 733 miljoen euro.

De omzet van Kering Eyewear bereikte 476 miljoen euro en steeg met 4 procent, 'gedreven door de prestaties in Europa en door de categorie Optiek'. In deze divisie “realiseert Kering Beauté een omzet van 71 miljoen euro, een stijging van 6 procent op vergelijkbare basis”, aldus het persbericht. Geografisch gezien is de daling het grootst in Azië-Pacific (min 25 procent), 'in lijn' met het vierde kwartaal, aldus Kering.