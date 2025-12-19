Kering op overnamepad in Valenza: groen licht voor geleidelijke overname van Raselli Franco Group

De Franse luxegigant richt zijn vizier op Valenza, een stad in de Piëmontese provincie Alessandria. Hier zijn de belangrijkste productie-eenheden van de internationale haute joaillerie gevestigd. Het bedrijf neemt Raselli Franco Group over, een van de grootste onafhankelijke producenten van luxe sieraden in Europa. Dit is de eerste overname sinds het aantreden van CEO Luca de Meo.

Kering neemt een initieel belang van twintig procent, ter waarde van 115 miljoen euro

“Deze overname is een strategische mijlpaal voor Kering en bevestigt onze ambities in de juwelensector. Raselli Franco Group brengt een uitzonderlijk savoir-faire en innovatievermogen met zich mee, gecombineerd met een rijk erfgoed en een sterke toewijding aan duurzaamheid. Deze samenwerking verzekert ons van de benodigde productiecapaciteit, versterkt onze waardeketen en versnelt de groei van onze Maisons. De transactie weerspiegelt onze onwrikbare toewijding aan excellentie en onze vastberadenheid om een leidende rol te spelen in de toekomst van de juwelierskunst,” aldus De Meo in een verklaring.

Kering neemt een initieel belang van twintig procent, ter waarde van 115 miljoen euro, met een geleidelijke verhoging van het aandeel naar volledig eigendom van het Italiaanse bedrijf tegen 2032.

“Een belangrijke stap voor Kering, die een belangrijk platform creëert voor toekomstige groei in de juwelensector,” licht de Franse gigant toe in een verklaring. Het bedrijf heeft al de juwelenhuizen Boucheron, Pomellato, Dodo en Qeelin in zijn portfolio.

“Kering kondigt met genoegen de ondertekening aan van een overeenkomst voor de overname van Raselli Franco Group, een familiebedrijf en een belangrijke partner van de Groep. Het bedrijf staat bekend om zijn expertise en excellentie in de productie van zowel haute joaillerie als high-end sieraden voor de grootste luxemerken. De transactie past binnen de strategie van Kering om de langetermijngroei van zijn Maisons te ondersteunen en de controle over de toeleveringsketen te versterken,” aldus het persbericht.

Raselli Franco Group, opgericht in 1969, beheert met zijn gekwalificeerde productielocaties de gehele waardeketen. Dit omvat de inkoop van grondstoffen en edelstenen, onderzoek en ontwikkeling, ontwerp, productie van componenten, assemblage en kwaliteitscontrole. De beheersing van zowel het gietproces als de CNC-bewerking (Computer Numerical Control) is een unieke capaciteit binnen de sector en een fundamentele troef voor de productie van haute joaillerie en hoogwaardige sieraden, benadrukt het management van Kering.

De afronding van de transactie is afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen van regelgevende instanties.

“Ik ben zeer verheugd met deze overeenkomst met Kering. Het zal ons versterken en ons in staat stellen de Maisons, waarmee we al vele jaren met trots samenwerken, nog beter van dienst te zijn. Als familiebedrijf delen we dezelfde waarden van excellentie, innovatie en wendbaarheid, evenals de ambitie om bij te dragen aan de best mogelijke toekomst voor de juwelierskunst,” aldus Andrea Raselli, CEO van Raselli Franco Group.