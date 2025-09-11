Kering stelt koopoptie Valentino uit

De Franse luxegroep Kering en de Qatarese investeringsmaatschappij Mayhoola hebben hun overeenkomst over de eigendomsverhoudingen van het Italiaanse modehuis Valentino herzien. Beide partijen maakten woensdag bekend dat de eigendomsverhoudingen van Valentino tot ten minste 2028 ongewijzigd blijven.

Mayhoola bezit momenteel zeventig procent van de aandelen in Valentino. Kering verwierf in 2023 de overige dertig procent van de investeringsmaatschappij voor een aankoopprijs van 1,7 miljard euro. In het kader van de transactie waren beide bedrijven opties overeengekomen die Kering de mogelijkheid gaven om het modehuis in de komende jaren volledig over te nemen.

Huidige eigendomsverhoudingen Valentino blijven tot ten minste 2028 ongewijzigd

Het tijdspad van deze opties is nu aangepast. De verkoopopties van Mayhoola, die oorspronkelijk voor 2026 en 2027 golden, zijn verschoven naar 2028 respectievelijk 2029. De koopoptie van Kering voor de resterende Valentino-aandelen, die momenteel in handen zijn van Mayhoola, is eveneens verschoven van 2028 naar 2029. "Door deze aanpassing zal de huidige eigendomsstructuur van Valentino op zijn vroegst in 2028 veranderen", aldus Kering. Alle overige contractvoorwaarden met betrekking tot de opties blijven ongewijzigd.

Beide bedrijven benadrukken hun samenwerking bij Valentino te willen voortzetten. "Nu er bij Valentino een nieuw hoofdstuk is begonnen met de benoeming van Riccardo Bellini tot CEO, bekräftigen Kering en Mayhoola hun strategische partnerschap ter ondersteuning van de ontwikkeling van het legendarische Italiaanse luxe modehuis en blijven ze zich volledig inzetten voor het succes op lange termijn", aldus een verklaring.