Kering verkoopt beautytak aan L'Oréal voor nieuwe impuls

De Franse luxegroep Kering, die al enkele jaren onder druk staat, verkoopt zijn beautytak voor vier miljard euro aan landgenoot L'Oréal. Deze stap is gericht op het verminderen van de schuldenlast en het voortzetten van het herstel.

Het nieuws, zaterdag onthuld door The Wall Street Journal, bevestigt de verkoop van de beautytak aan L'Oréal, de wereldwijde marktleider in cosmetica. De divisie werd in 2023 opgericht, mede door de aankoop van het luxe parfummerk Creed voor 3,5 miljard dollar. De afronding van de transactie staat gepland voor de eerste helft van 2026.

De overeenkomst, zondagavond toegelicht in een persbericht, omvat ook ‘de vestiging van vijftigjarige licenties voor de iconische merken van Kering’ (Gucci, Bottega Veneta en Balenciaga). L'Oréal bezit al sinds 2008 de licentie voor Yves Saint Laurent.

Het partnerschap omvat ‘de rechten voor een exclusieve licentieovereenkomst van vijftig jaar voor de creatie, ontwikkeling en distributie van de parfum- en beautyproducten van Gucci’. Deze overeenkomst gaat in na het aflopen van de huidige licentie met Coty, met inachtneming van de verplichtingen van Kering onder de bestaande licentieovereenkomst. Volgens een notitie van analisten van HSBC loopt de licentie bij het Amerikaanse Coty in 2028 af.

Daarnaast is er een ‘exclusief partnerschap in de vorm van een 50/50 joint venture’ opgenomen. Deze samenwerking is gericht op het creëren van ervaringen en diensten die de innovatiekracht van L'Oréal combineren met de diepgaande kennis van Kering over luxeklanten.

“De toevoeging van deze buitengewone merken is een perfecte aanvulling op ons bestaande portfolio en verbreedt onze aanwezigheid in nieuwe, dynamische segmenten van luxe beauty aanzienlijk. (...) Gucci, Bottega Veneta en Balenciaga zijn allemaal uitzonderlijke couturemerken met een enorm groeipotentieel”, aldus Nicolas Hieronimus, algemeen directeur van L'Oréal, in het persbericht.

Beslissende stap voor Kering

“Deze strategische alliantie markeert een beslissende stap voor Kering”, verklaart algemeen directeur Luca de Meo in de verklaring. “Dit partnerschap stelt ons in staat om ons te concentreren op wat ons het beste definieert: onze creatieve kracht en de aantrekkingskracht van onze huizen.”

De aankondiging volgt slechts een maand na het aantreden van Luca de Meo. Hij heeft de taak de groep, die al jaren kampt met problemen bij vlaggenschipmerk Gucci, weer op koers te brengen. Gucci is goed voor 44 procent van de omzet en twee derde van de operationele winstgevendheid, maar verkeert al geruime tijd in zwaar weer.

“De huidige situatie (...) versterkt onze vastberadenheid om zonder uitstel te handelen”, zei Luca de Meo op de dag van zijn benoeming op 9 september. “We moeten doorgaan met het afbouwen van schulden en, waar nodig, sommige van onze merken rationaliseren, reorganiseren en herpositioneren.”

Kering kondigde in juli een daling van de nettowinst met 46 procent aan in het eerste halfjaar, tot 474 miljoen euro. De omzet daalde met zestien procent tot 7,6 miljard euro, en de schuldenlast bedroeg 9,5 miljard euro.

De verkoop aan L'Oréal moet de groep in staat stellen zijn schuld te verminderen. De vier miljard euro zal ‘betaalbaar zijn in contanten bij de afronding van de transactie, gepland voor de eerste helft van 2026’, aldus het persbericht. L'Oréal zal ook royalty's betalen aan Kering voor het gebruik van de gelicentieerde merken. De cosmeticagroep bezit bovendien de beautylicentie van het huis Valentino. Kering verwierf in 2023 een belang van 30 procent in Valentino, met een optie om in 2028 honderd procent van de aandelen te verwerven.

L'Oréal publiceerde in juli een halfjaaromzetstijging van 1,6 procent tot 22,47 miljard. De halfjaarlijkse verkoop van de luxedivisie steeg met één procent tot meer dan 7,65 miljard euro.

De cosmeticagroep werd in september ook genoemd in het testament van Giorgio Armani. Hij verzocht zijn erfgenamen om zijn imperium op middellange termijn te verkopen aan een gigant als LVMH, L'Oréal of EssilorLuxottica. L'Oréal bezit sinds 1988 de Armani-licentie voor parfums en cosmetica.