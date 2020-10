Kering vermindert opnieuw aandelen in Puma

Parijs - De Franse luxegroep Kering maakte afgelopen maandag tijdens een presentatie bekend een deel haar aandelen van de Duitse sportgigant Puma te willen verkopen.

“Kering kondigt de verkoop aan van 8,8 miljoen aandelen in Puma SE die bij elkaar 5,9 procent van Puma's kapitaal vertegenwoordigen, in verband met een plaatsing bij gekwalificeerde beleggers", ”zei de luxegroep in een verklaring.

Na deze verkoop is Kering van plan om slechts “9,8 procent van de uitstaande Puma-aandelen” aan te houden, zo staat in het persbericht. Op basis van de koers van het Puma-aandeel bij de sluiting van de beurs van Frankfurt op maandag zou deze transactie een bedrag van bijna 690 miljoen euro vertegenwoordigen.

“De netto-opbrengst van de transactie zal worden gebruikt voor de algemene behoeften van Kering en zal haar financiële structuur verder versterken”, aldus de luxegroep.

Vorig jaar heeft de in Zuid-Duitsland gevestigde sportfabrikant Puma, net als zijn concurrent Adidas, desondanks bijzonder solide prestaties geleverd, met een omzetstijging van 17 procent in een jaar.

Kering herorienteert zich

Kering heeft in 2018 besloten zich te richten op de luxesector. In dit kader had de groep destijds aangekondigd dat zij zich geleidelijk zou terugtrekken uit de hoofdactiviteiten van het merk, die hij in 2007 had overgenomen. De groep van François-Henri Pinault - die op dat moment 86,3 procent van Puma bezat - had in eerste instantie besloten 70 procent van zijn Puma-aandelen uit te keren aan zijn aandeelhouders, waardoor slechts 16 procent van het kapitaal van de Duitse fabrikant overbleef.

PPR (Pinault Printemps Redoute), de voorvader van Kering, werd in 1963 opgericht door François Pinault en richtte zich aanvankelijk op de houthandel, daarna op de distributie en uiteindelijk op de handel in luxegoederen. Sinds 2006 heeft de groep achtereenvolgens zijn belangen in Le Printemps, Surcouf, CFAO, Conforama, La Redoute en La Fnac Darty verkocht. Deze transactie komt na een eerste half jaar waarin Kering, eigenaar van de merken Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta en Balenciaga, werd opgeschrikt door de Covid-19 pandemie.

“De eerste helft van 2020 zal ongetwijfeld de meest lastige periode blijven waarmee we zijn geconfronteerd”, gaf CEO François-Henri Pinault eind juli toe.

In de eerste zes maanden van 2020 daalde de nettowinst van Kering met 53 procent op jaarbasis tot € 272 miljoen. Hoewel het bij de presentatie van zijn halfjaarlijkse resultaten geen cijfers voor het tweede deel van het jaar gaf, rapporteerde Kering een “bemoedigend herstel nu winkels heropenen, vooral in Azië, gedreven door het vasteland van China ”, een belangrijke markt voor zijn merken.

Op de beurs van Parijs sloot maandag Kering de dag met 0,95 procent af tot 583,30 euro. Het aandeel Puma, genoteerd aan de beurs van Frankfurt, eindigde met een daling van 1,61 procent tot 78,10 euro. (AFP)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Foto: Robert Ashcroft/Puma