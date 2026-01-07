Kevin Hart sluit partnerschap met Authentic voor wereldwijde merkexpansie

Komiek en ondernemer Kevin Hart gaat een strategisch partnerschap aan met Authentic Brands Group (Authentic) voor mede-eigenaarschap en wereldwijde opschaling van zijn persoonlijke merk. Onder de voorwaarden van de overeenkomst, aangekondigd op dinsdag, wordt Hart aandeelhouder in Authentic. Daarmee schaart hij zich naast andere prominente partners zoals David Beckham en Shaquille O'Neal.

De deal positioneert het merk Kevin Hart binnen het uitgebreide lifestyle- en entertainmentplatform van Authentic. Dit platform genereert jaarlijks 32 miljard dollar aan retailomzet en beheert meer dan vijftig iconische merken. Het partnerschap richt zich op uitbreiding van Harts bereik naar nieuwe sectoren en geografische markten. De infrastructuur van Authentic dient als basis voor een 'langetermijnbedrijf' en 'merkerfenis'.

"Dit partnerschap draait om versnelling, groei en diversificatie," aldus Hart in een verklaring. "Door de samenwerking met Authentic krijg ik het platform en de wereldwijde infrastructuur om mijn merk naar een hoger niveau te tillen."

Authentic-directeur Jamie Salter benadrukt dat Harts creatieve visie en culturele impact hem een 'dynamische' toevoeging aan het portfolio van de groep maken.

Hart beschikt al over een divers zakelijk portfolio, waaronder Hartbeat (een multiplatform mediabedrijf), HartBeat Ventures en oprichtingsbelangen in Gran Coramino tequila en VitaHustle wellness. Door de integratie met Authentic krijgen deze ondernemingen toegang tot een netwerk van bijna 2.000 licentiepartners wereldwijd.

De stap weerspiegelt Authentics bredere strategie van acquisitie en beheer van intellectueel eigendom (IP) op het snijvlak van cultuur en commercie. Met de toevoeging van Hart aan een portfolio met onder meer Reebok, Champion en de nalatenschappen van Elvis Presley en Marilyn Monroe, verstevigt Authentic zijn positie als dominante speler op de wereldwijde IP-markt.

Voor Hart betekent het aandelenbelang in Authentic een verschuiving van traditionele celebrity-endorsements naar significant merkeigenaarschap. Hij geeft aan dat het aandeelhouderschap hem in staat stelt om 'mede-eigenaar te zijn van enkele van de meest herkenbare IP ter wereld', terwijl zijn eigen naam 'voortleeft voor generaties'.