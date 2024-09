Kiabi slachtoffer van grote financiële fraude

De Franse kledingketen Kiabi ontdekt in juli dat het slachtoffer is van een grote en slimme financiële fraude. Het bedrijf bevestigt dit aan AFP. Volgens radionetwerk France Info gaat het om een verduistering van ongeveer 100 miljoen euro.

Een woordvoerder van Kiabi stelt dat deze fraude de financiële stabiliteit van het bedrijf niet in gevaar brengt en geen invloed heeft op de jaarlijkse doelstellingen. Kiabi behaalt in 2023 een omzet van 2,2 miljard euro.

Volgens France Info arresteert de politie in augustus de voormalige penningmeester van Kiabi wanneer ze uit een privéjet stapt op het vliegveld van Figari in Corsica. De 39-jarige vrouw, die in Florida woont en in de luxesector werkt, staat onder verdenking en blijft voorlopig vastzitten.

Kiabi probeert medio juli geld terug te krijgen dat het bedrijf een jaar eerder investeerde. Wanneer ze contact opnemen met de bank, ontdekken ze dat het geld "verdwenen" is, wat duidt op een methode waarbij criminelen rekeningen gebruiken om geld te verduisteren.

Na haar arrestatie brengt de politie de voormalige penningmeester terug naar Parijs, waar ze wordt aangeklaagd voor "oplichting en witwassen in georganiseerd verband." De autoriteiten vermoeden dat ze mogelijk samenwerkt met anderen.

Kiabi laat weten snel juridische stappen te nemen om het verduisterde bedrag terug te vorderen. Het bedrijf onderstreept dat het vertrouwen heeft in de betrokken autoriteiten om de zaak op te lossen.

Kiabi richt zich in 1978 op in Noord-Frankrijk en heeft 616 winkels in 28 landen. Het bedrijf maakt deel uit van de familiegroep Mulliez, die ook eigenaar is van bijna 50 andere winkelketens.