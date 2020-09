Kidiliz onder curatele gesteld

De Franse groep Kidiliz die gespecialiseerd in kindermode is, is onder curatele gesteld. Zo maakte de CEO Patrick Puy vandaag bekend tijdens een persconferentie. Onder Kidiliz vallen tien merken waaronder Beckaro, Z, Chipie, Catimini, Kenzo Kids en G-Star Raw

Als een bedrijf onder curatele wordt gesteld, wordt deze handelingsonbekwaam. Dit betekent dat er geen zakelijke beslissingen meer genomen mogen worden zonder toestemmig van de curator.

De voormalige Zannier-groep, die in 2018 werd gekocht door de Chinese groep Semir om de nummer twee van de wereld in de sector te vormen, beweert een omzet van bijna 400 miljoen euro te hebben, waarvan bijna de helft afkomstig is uit Frankrijk. De groep heeft 1.600 medewerkers in Frankrijk en 1.000 in de rest van de wereld.

Volgens Patrick Puy, de man die onlangs werd aangesteld om Kidiliz te leiden, werd de groep "op een enigszins suboptimale manier beheerd tot aan de verkoop" aan Semir, die sindsdien niet veel doet om het beter te laten werken ".

"Het coronavirus kwam daar nog eens bij zorgde voor catastrofale resultaten, de omzet zal dit jaar rond de 260 miljoen euro zijn", legde hij uit, verwijzend naar 'een financieel onhoudbare situatie'.

"De herstructurering leek uiteindelijk op papier vrij gemakkelijk, maar vereiste dat de aandeelhouder ongeveer dertig miljoen euro zou financieren, voor wie een lening van ongeveer vijftig miljoen euro gegarandeerd zou zijn door de staat. Maar de aandeelhouder wilde deze 30 miljoen euro niet investeren, waardoor het herstructureringsplan niet gefinancierd kan worden ”, verduidelijkt Patrick Puy, tevens voorzitter van de Vivarte-groep (La Halle).

Ondanks alles "is er hoop, omdat" Kidiliz "een echte leiderspositie bekleedt en het andere spelers met zeer goede merken zal kunnen aantrekken", aldus Patrick Puy. (AFP)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.

Beeld: Kidiliz Group