Kijken: Atelier Munro voor restaurant Rijks

Atelier Munro heeft de werkkleding ontworpen voor de gastheren van restaurant Rijks in Amsterdam. Het herenkledingmerk werkte hiervoor nauw samen met het restaurant om 'de nieuwe werkkleding' te definiëren op een manier die functioneel is, maar ook aansluit bij de beide merken.

De werkkleding van Rijks is geïnspireerd op de filosofie van het restaurant om pure en eenvoudige ingrediënten te verheffen. Atelier Munro heeft dat voor de kleding vertaald naar bescheiden stoffen en silhouetten om deze vervolgens te verheffen door middel van textieltechnologie, design en onberispelijk vakmanschap. Aldus het persbericht. Het resultaat is een ‘utility pak’ met een jasje geïnspireerd op het klassieke Franse werkmansjasje en een bijbehorende verfijnd gebreid T-shirt in diep donkerblauw.

Restaurant Rijks opende in 2014 zijn deuren in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum in Amsterdam en trok Joris Bijdendijk als executive chef aan. Na een grootse verbouwing opende Rijks in november 2023 opnieuw, met een nieuw interieur en een nieuwe kaart.

Atelier Munro voor RIJKS Credits: Atelier Munro