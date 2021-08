Kinderen zijn de shoppers van nu en duurzaamheid is een hoge prioriteit

Gen Z en zelfs Gen Alpha zijn hard op weg om de shoppers van nu te worden, zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GWI Kids, waarbij 15 procent aangeeft dat ze de afgelopen week online hebben gewinkeld, oplopend tot een kwart van degenen die toegang hebben tot een bankrekening.

Het rapport 'Kids These Days' peilt de instelling, het gedrag en de overtuigingen van meer dan 15.000 kinderen tussen de 8 en 15 jaar en toont aan dat een derde van de tieners sociale media gebruikt om in contact te komen met hun favoriete merken.

Content zoals grappige posts en memes vinden weerklank bij tieners, maar ze verwachten ook dat posts worden afgewisseld met berichten waarin het MVO van een retailmerk en de betrokkenheid bij het aanpakken van bredere maatschappelijke kwesties worden getoond, wat volgens GWI Kids door deze generatie zeer wordt gewaardeerd.

GWI Kids voegt eraan toe dat, hoewel maar weinig tieners digitale aankopen doen en ongeveer één op de drie sociale media gebruikt om contact te leggen met hun favoriete merken, retailers zich moeten concentreren op het creëren van banden met dit publiek die tot in de volwassenheid stand kunnen houden. Humor is een van de beste manieren om een "langdurig positieve indruk" te maken bij het tienerpubliek.

Jason Mander, chief research officer bij GWI, zegt in een toelichting: "Als het gaat om jongere doelgroepen, ontbreekt het veel merken aan inzicht in hoe kinderen denken, voelen en de wereld om hen heen interpreteren.”

"Kinderen zijn de volgende generatie consumenten, dus het is van cruciaal belang om hun waarden in je merkstrategie te integreren. Overtuigingen die op deze leeftijd worden geuit, zijn ook een goede indicatie van hoe de consumenten van morgen zullen denken en handelen, en met welke eigenschappen ze zich waarschijnlijk zullen onderscheiden van andere generaties."

Humor is een geweldige manier voor merken om de dialoog aan te gaan

Als het gaat om welke social media-kanalen ze gebruiken, gaat het niet alleen om op video gebaseerde kanalen zoals TikTok en Snapchat. Net als Gen Z's leunen 13-15-jarigen ook zwaarder op Instagram dan op Facebook.

Influencers vinden eveneens veel weerklank bij een jong publiek, waarbij tieners vaker zeggen dat ze vooral inloggen op sociale platforms om content van influencers te zien dan posts van merken. Deze inhoud is meer modebewust, met meisjes in de voorhoede van deze trend, waarbij 43 procent zegt dat het volgen van influencers een belangrijke reden is om sociale media te gebruiken, vergeleken met 32 procent van de jongens. In tegenstelling tot andere 12- tot 15-jarige meisjes, zeggen volgers van influencers 37 procent vaker dat het volgen van de laatste trends belangrijk is.

Gelijkheid en duurzaamheid "top of mind" voor tieners

Het onderzoek, dat de grootste internationale dataset voor kinderen markeert, voegt eraan toe dat gelijkheid en duurzaamheid een hoge prioriteit zijn voor tieners. 44 procent van de 12- tot 15-jarigen zegt dat de zorg voor de planeet belangrijk voor hen is, wat hoger is dan de prioriteiten die gewoonlijk met deze leeftijdsgroep worden geassocieerd, zoals de mening van leeftijdsgenoten (28 procent) of op de hoogte zijn van de laatste modetrends (23 procent).

Dit wordt weerspiegeld in de verwachtingen van kinderen ten aanzien van merken als het gaat om milieuvriendelijke praktijken en MVO-beleid in bredere zin, waarbij GWI Kids toevoegt dat "het leven en ademen van deze waarden de topprioriteit van elk merk zou moeten zijn".

Mander voegde daaraan toe: "Zoals uit ons onderzoek blijkt, hebben kinderen een enorme invloed op hun consumptiegedrag. Het is dus van cruciaal belang om rekening te houden met de gedachten en het gedrag van deze jongere doelgroep en je ideeën daarop af te stemmen. Ideeën werken beter als er gedegen inzicht achter zit, en door deze doelgroep centraal te stellen, behaal je het meeste succes."

GWI Kids onderzoekt de houding en het gedrag van 15.418 internetgebruikers tussen 8 en 15 jaar in 14 markten wereldwijd - Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Maleisië, Mexico, Polen, Zuid-Afrika, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.