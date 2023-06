Kindermodemerk Little Indians failliet

Little Indians B.V. is op 19 juni failliet verklaard - precies een week nadat het kindermodemerk in surseance ging, zo blijkt uit het insolventieregister. Huidige eigenaar Vanessa Erasmus hoopt op een doorstart, aldus de ondernemer tegen Textilia.

Het kindermodemerk voelde de nasleep van de pandemie in combinatie met het lage consumentenvertrouwen. Eindconsumenten en retailers werden voorzichtiger. Ook had het bedrijf te maken met late leveringen en stijging van transportkosten. Daarbij ging een van de grootste klanten van het kindermodemerk in de zomer van 2022 failliet. Erasmus geeft tegen Textilia aan dat het een domino-effect is geweest dat heeft geleid tot het faillissement.

Op dit moment wordt onderzocht of Little Indians met een investeerder of een andere partij doorgestart kan worden. Op dit moment is de webshop van Little Indians nog actief.