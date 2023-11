Kindermodemerk Maed for Mini stopt voorlopig

Het merk Maed for Mini stopt. In ieder geval voorlopig, zo meldt oprichter Maerle Mulder in een persbericht.

De oprichter geeft aan dat hoewel ze nog graag collecties maakt, de wereld maar ook zijzelf zijn veranderd. Daarom heeft Mulder besloten een pauze in te lassen die langer dan een modeseizoen is. “ Een tijd van bezinning en ruimte om te onderzoeken hoe we nog meer kunnen verduurzamen en op een nieuwe manier kunnen inspireren om minder, maar beter te kopen.”

Maed for Mini richtte zich op kinderen tussen de nul en twaalf jaar. Het merk omschrijft zichzelf als een ‘ bewust’ merk.