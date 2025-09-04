Kindermodemerk Petit Bateau verkocht aan Amerikaans investeringsfonds Regent

Het Franse kinderkledingmerk Petit Bateau, onderdeel van de Rocher Groep, wordt verkocht aan het Amerikaanse investeringsfonds Regent.

In januari 2025 kondigde de Rocher Groep (Yves Rocher, Arbonne, Sabon, Docteur Pierre Ricaud en Petit Bateau) aan dat zij het merk, dat zij sinds 1988 in bezit heeft, wilde verkopen. De verkoop is nu afgerond en een Amerikaans investeringsfonds is de nieuwe eigenaar. Regent L.P. is een multisectorale investeringsmaatschappij, opgericht in 2013 door Michael A. Reinstein en gevestigd in Beverly Hills (Californië). Het fonds investeert in verschillende sectoren, zoals software, technologie, consumentenproducten, retail en media.

‘Dit verkoopproject is gebaseerd op de ambitie om een nieuwe groeidynamiek te creëren voor Petit Bateau, gedragen door de middelen en expertise van Regent, specialist in de heropleving van erfgoedmerken zoals DIM (Frankrijk), Bally (Zwitserland) en La Senza (Canada)’, aldus de Rocher Groep in een persbericht. De groep benadrukt dat het project op donderdag 4 september 2025 is gepresenteerd aan de vertegenwoordigende organen van het personeel (bron AFP).

In januari 2019 nam Regent La Senza over van L Brands (oud moederbedrijf van Victoria's Secret).

Op X maken internetgebruikers zich zorgen en betreuren ze het verlies van een Frans paradepaardje, opgericht in Troyes in 1893. Voor het eerst in zijn geschiedenis zal Petit Bateau de Atlantische Oceaan oversteken.