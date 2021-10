Kindermodemerk Seabass klaar om op te schalen: eigen winkels, grotere collectie en meer wholesale

Luxe kindermode merk Seabass zag ruim twee jaar geleden het levenslicht. Wat begon met een functioneel doch fashionable UV-zwemshirt, is inmiddels uitgebreid naar onder andere loungewear en regenkleding. Het is tijd voor de volgende stap(pen), zo vinden oprichters Barry en Kayleigh van Ruiven. Om op te schalen is het merk de online aandelenmarkt ingestapt, waarbij mensen onderdeel kunnen worden van hun coöperatie. Tijd voor een update van de oprichters.

Het begon allemaal op een strand in Miami waar Barry, Kayleigh en zoontje Bass destijds op vakantie waren. Vanwege de hoge hoeveelheid UV-straling moest kleine Bass steeds ingesmeerd worden om niet te verbranden en uiteindelijk besloten Barry en Kayleigh een UV-shirt te gaan kopen. “We hadden deze zelf niet ingepakt mede omdat we het niet mooi vinden, maar de veiligheid van je kind gaat toch voor.” Ze kwamen tot de conclusie dat het functionele kledingstuk alleen bij surf-shops te koop was en ook op zijn zachtst gezegd ‘een functionele look’ had. “Waarom moet iets wat functioneel is er ook altijd zo uit zien? Waarom kan het niet functioneel aan de binnenkant zijn, maar fashion aan de buitenkant,” besloten de twee.

Kayleigh, Barry en Bass, via Seabass

Seabass werd al snel na de vakantie naar Miami opgezet. De eerste items werden UV-zwemshirts met bijpassende shorts. Vrolijke prints en kleuren voeren de boventoon. Maar het bleef niet alleen bij swimwear, want de Van Ruivens hadden zich al gerealiseerd dat veel functionele items geen fashion uitstraling hebben. Inmiddels bevat de collectie ook loungewear en waterafstotende anoraks. Alle items worden gemaakt van duurzame materialen zoals biologisch katoen en gerecycled polyester en worden geproduceerd in Portugal. “We raken geïnspireerd door onze reizen en de items in de collectie zijn perfect om in je koffer te stoppen. Of je nu naar het strand gaat of juist een city trip doet in een regenachtige stad,” aldus Kayleigh. De items moeten dan ook heel comfortabel zijn, maar wel stijlvol verantwoord. “We hebben de ambitie om in zijn totaliteit meer functional fashion op de markt te brengen die ten alle tijden duurzaam is,” zo voegt de mede-oprichter toe. In november zal weer een nieuwe reeks worden toegevoegd, maar het merk houdt nog even voor zich welk item dit is.

Seabass

Kindermodemerk Seabass betreedt online aandelenmarkt om opschaling mogelijk te maken

Seabass omschrijft zichzelf als sustainable luxury en richt zich ook op deze twee stromingen. Hun eerste verkooppunt is dan ook bij luxe kindermode winkel Coccinelle in Rotterdam. Uiteindelijk wil het merk meer verkooppunten en zal het selectief gaan werken met retailers. “We willen wel dat retailers achter onze manier van werken staan en ons verhaal over de bühne kunnen brengen,” aldus Barry tijdens het telefonische gesprek. Ook is het belangrijk dat retailers accepteren dat Seabass niet aan uitverkoop doet.

Naast de gecureerde uitbreiding van de wholesalepunten, staan eigen winkels ook op de wensenlijst, zeker na de Seabass-winkel in Zeeland afgelopen zomer. “We merken dat het moment dat ons product, het merkverhaal en de doelgroep samenkomen, we echt goede resultaten behalen. De test brandstore was zo verhelderend en leuk. Als je kort het merkverhaal uitlegde en mensen de producten konden voelen, dan waren ze letterlijk en figuurlijk verkocht,” aldus een enthousiaste Barry. Door middel van de eigen winkels, en de uitbreiding op het gebied van wholesale en internationalisering, wil Seabass het merk ook dichterbij de consument brengen. Maar voor dergelijke uitbreiding is wel kapitaal nodig. Daarom heeft Seabass op 23 september het debuut gemaakt op de online aandelenmarkt.

Seabass

Seabass

“We wilden altijd al een bedrijf zonder schuld zijn. We hebben tot nu toe altijd zelf geïnvesteerd in het bedrijf en hebben daardoor een operationeel bedrijf weten op te zetten. Nu willen we doorgroeien naar België en Duitsland en de collectie uitbreiden, en dat vereist een investering. We willen dit duurzaam investeren en daarom hebben we gekozen voor de vorm van een coöperatie. Mensen kunnen naar Eyevestor.com gaan en daar in Seabass Sustainable Fashion Coöperatie U.A. investeren,” zo vertelt Barry. Onderdeel worden van de coöperatie kan al vanaf 250 euro. Een aandeel van Seabass kost 1,04 euro. Niet alleen wordt Seabass daarmee geholpen, ook zet het bedrijf zich in voor schonere stranden en oceanen, zo komt meermaals naar voren tijdens het gesprek, en wordt de volgende generatie uiteindelijk geholpen. Het gerecycled polyester dat wordt gebruikt in de collecties, is namelijk gerecycled oceaan afval. De slogan ‘for the next level kid’ die Seabass aanhoudt, slaat dan onder andere op een kind die zich bewust is van de planeet, naast bewust van zijn of haar eigen stijl.

De uiteindelijke droom voor Seabass? Dat zijn er meerdere. Kayleigh ziet graag een eigen brandstore in Miami, waar het allemaal begonnen is. Barry vult daarbij aan dat het merk over een x-aantal jaren een gevestigd merk wil zijn. Twee dingen die door de huidige opschaling van Seabass weer een stap dichterbij worden gebracht. Op naar het volgende hoofdstuk voor het merk.

Seabass