Kizik breidt juridisch geschil met Skechers uit naar Europa

HandsFree Labs (HFL), het moederbedrijf van Kizik, heeft de juridische strijd met Skechers USA uitgebreid naar Europa. HFL heeft een klacht wegens merkinbreuk ingediend bij de Unified Patent Court in München, Duitsland.

In de klacht, uitgegeven door Fast IP, LLC – de houdstermaatschappij voor intellectueel eigendom (IP) van HFL – en ingezien door WWD, wordt een bedrag van één miljoen euro genoemd. Dit bedrag dient als een voorlopige schatting om de rechtszaak te starten, merkt het mediabedrijf op.

HFL heeft de Duitse, Zwitserse, Belgische, Italiaanse en Franse vestigingen van Skechers in de rechtszaak betrokken. De zaak vertoont overeenkomsten met de klacht die al loopt in de Verenigde Staten. HFL richt zich opnieuw op de Hands Free Slip-Ins-lijn van Skechers, waarvan de producten volgens HFL inbreuk maken op een aantal van haar gebruiks- en ontwerppatenten.

Net als in de Amerikaanse rechtszaak eist HFL dat Skechers geen handsfree schoenen meer mag verkopen in achttien Europese landen. Ook wil HFL dat producten die sinds 9 juli op de markt zijn gebracht, worden teruggeroepen. HFL eist een voorlopige schadevergoeding van 200.000 euro, evenals andere financiële compensaties.

HFL startte de juridische strijd met Skechers in juli. Volgens de aanklacht bij een rechtbank in Texas gelooft HFL dat Skechers "bewust en opzettelijk" inbreuk heeft gemaakt op haar patenten die "decoratieve innovaties" beschermen. Gareth Hosford, CEO van HFL, zei dat het bedrijf "gedwongen was om zijn handsfree technologie te verdedigen" tegen een bedrijf dat ervoor koos om te imiteren in plaats van te innoveren.

Skechers reageerde later publiekelijk op de rechtszaak en noemde de beweringen van HFL "ongegrond". Skechers verklaarde dat het "de geldigheid van de patenten en de inbreukclaims agressief zal aanvechten". In een verklaring zei de schoenenreus dat het "wereldwijd meer dan 140 gebruiks- en ontwerppatenten heeft verkregen, waaronder in de Verenigde Staten". Skechers uitte ook argwaan over de timing van de rechtszaak, die kort na de aankondiging kwam dat het merk zou worden overgenomen door 3G Capital in een fusie van 9,42 miljard dollar.

Een woordvoerder van Skechers vertelde WWD dat het bedrijf "geen verder commentaar" had op deze laatste klacht.