Klarna brengt AI-shopping naar ChatGPT met nieuwe zoekapp

Klarna heeft een nieuwe stap gezet in de integratie van kunstmatige intelligentie en e-commerce met de lancering van de Klarna Shopping Search-app in OpenAI’s ChatGPT. Het nieuws werd door Klarna gepubliceerd op de eigen website. Met de nieuwe functionaliteit kunnen consumenten direct binnen een gesprek producten zoeken, vergelijken en bekijken op basis van actuele prijzen, beschikbaarheid en aanbiedingen van verschillende retailers. De app stuurt gebruikers vervolgens door naar de webshop van de betreffende retailer om de aankoop af te ronden.

Volgens Klarna groeide tijdens het feestdagenseizoen van 2025 het verkeer vanuit AI-platformen naar retail websites met bijna 700 procent. Bovendien zouden consumenten die via AI-tools shoppen een conversieratio hebben die 31 procent hoger ligt dan bij traditionele online zoekmethodes.

De technologie achter de nieuwe app wordt aangedreven door Klarna’s Product Search MCP-server, die toegang biedt tot live-handelsdata van meer dan 100 miljoen producten en 400 miljoen merchant listings in dertien markten. Retailers verschijnen organisch in de zoekresultaten op basis van relevantie, terwijl merken ook kunnen kiezen voor duidelijk gemarkeerde gesponsorde plaatsingen om hun zichtbaarheid te vergroten. Daarmee creëert Klarna niet alleen een nieuwe winkelervaring voor consumenten, maar ook een extra verkoopkanaal voor retailers op het moment van aankoopintentie.

Volgens David Sykes, Chief Commercial Officer van Klarna, sluit de samenwerking aan op veranderend consumentengedrag. “ChatGPT is de plek waar miljoenen mensen al naartoe gaan om te ontdekken wat ze willen kopen,” aldus Sykes. “Waar consumenten voorheen verschillende tabs moesten vergelijken, krijgen ze nu direct antwoord binnen één gesprek.”