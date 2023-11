Klarna en Riverty op de vingers getikt door Consumentenbond

Consumenten die achteraf betalen met Klarna of Riverty worden onverwacht geconfronteerd met incassokosten of oplopende rekeningen doordat bestelde producten niet kunnen worden teruggestuurd. De Consumentenbond spreekt de betaaldiensten daarop aan.

Bij Riverty klagen klanten dat zij geen betalingsherinnering krijgen zodra hun rekening niet op tijd betaald is. Zij krijgen direct een ‘vierde’ herinneringsbrief waarin incassokosten worden gerekend, zo staat in het persbericht. Rivery reageert daarop dat de herinneringsmails mogelijk in de spambox van klanten terechtkomt. Toch ontvangt de Consumentenbond soortgelijke klachten en vraagt Riverty klanten op andere manieren te benaderen.

Klarna-klanten hebben problemen met rekeningen die open blijven staan doordat bestelde producten niet geretourneerd kunnen worden. Volgens de Klarna-klanten doet Klarna niets om te helpen en zegt het bedrijf enkel als tussenpersoon te fungeren. Dat valt verkeerd bij de Consumentenbond: “Klarna is wat ons betreft ook verantwoordelijk. Het gaat immers een zakelijke relatie aan met zo'n webshop. Het bedrijf moet veel beter controleren met wie het in zee gaat. Én beter naar zijn klanten luisteren”, aldus Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. Klarna laat weten de klachten te onderzoeken.