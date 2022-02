Klarna: ‘Heropening fysieke winkels heeft nauwelijks invloed op groei online shoppen’

Vandaag is het precies een maand geleden dat de fysieke winkels na een lockdown van meerdere weken konden heropenen. Hoewel veel klanten de laatste dertig dagen weer aankopen hebben gedaan bij fysieke winkels, blijft online winkelen onverminderd groeien, zo blijkt uit cijfers van betaaldienst Klarna. Klarna baseerde de cijfers op eigen data en op onderzoek onder 1.634 Nederlandse consumenten.

In de weken na de heropening onderzocht Klarna het aantal online aankopen in de productcategorieën entertainment, elektronica, gezondheid & beauty, vrije tijd & sport, kleding & schoenen, automotive, kinderproducten, sieraden & accessoires en huis & tuin. In de categorieën gezondheid & beauty, elektronica en sieraden & accessoires steeg het aandeel online aankopen ten opzichte van andere categorieën. De meeste andere curves blijven min of meer gelijk. In de categorie huis & tuin was een duidelijke daling te zien, waaruit Klarna concludeert dat klanten fysieke interieurwinkels en tuincentra sinds de heropening verkiezen boven digitale.

Uit het onderzoek komen ook nog andere conclusies. Zo zegt 42 procent van de Nederlanders over een jaar de meeste van hun aankopen online te zullen doen. In het derde kwartaal van 2021 was dat nog 41 procent, in het tweede kwartaal 37 procent. Daarnaast blijkt woensdag de meest populaire dag voor online winkelen. Wat tijdstip betreft is 21.00 ‘s avonds het piekmoment.

Betaaldienst Klarna wordt momenteel gebruikt in twintig landen. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan negentig miljoen actieve gebruikers wereldwijd. Dagelijks verlopen twee miljoen transacties via Klarna.