Klarna introduceert achteraf gespreid betalen in Nederland

Nederlandse consumenten kunnen aankopen nu ook in drie rentevrije delen verspreid over zestig dagen betalen, zo meldt de betaaldienst Klarna vandaag. Daarnaast wordt betaal later in 14 dagen verlengd naar 30 dagen, zodat de betaaltermijn een volledige maand bevat. Samsung biedt achteraf gespreid betalen reeds aan, zo meldt Klarna in het persbericht.

Met ‘Betaal in 3 delen’ is het mogelijk voor klanten om aankopen in drie gelijke rentevrije delen te betalen, zonder aanvullende kosten. De betalingen worden iedere 30 dagen automatisch afgeschreven totdat de aankoop volledig is afbetaald.

In Zweden was achteraf gespreid betalen al mogelijk, weet Emerce.

Klarna, opgericht in 2005, is actief in 19 landen en heeft meer dan 4.000 werknemers. Klarna meldt 40.000 retailers, onder wie Hunkemöller, Scotch & Soda, Bever en van Haren, zijn diensten in Nederland gebruiken.