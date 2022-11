Klarna lanceert platform voor influencers en retailers dat adequate samenwerking bevordert

Betaaldienst Klarna rolt een online platform uit waarbij influencers en retailers met elkaar worden verbonden: Creator Platform, dat maakt Klarna bekend in een persbericht. Het platform werd in oktober gelanceerd in de Verenigde Staten en wordt nu uitgerold in onder andere België en Nederland.

Het nieuwe platform biedt 450.000 retailers de kans om dichterbij influencers te staan. Dat zou voor een adequate samenwerkingsvorm zorgen. Retailers krijgen zo de kans om specifieke doelgroepen te activeren en hogere rendementen te realiseren via de samenwerking met influencers. Voor influencers biedt het een kans om inkomsten te vergroten door beter in te spelen op de doelgroep.

Volgens Klarna heeft Creator Platform er in de Verenigde Staten al voor gezorgd dat de omzet van retailers is verdrievoudigd. Verder zou de tijd die wordt besteed aan het beheren van deze samenwerkingsvormen met tachtig procent zijn afgenomen.

Met de lancering van Creator Platform slaat de betaaldienst een weg in de markt van influencer marketing- een markt die volgens statistiekbureau Statista tot op heden 16 miljard dollar (15,4 miljard euro) vertegenwoordigt wereldwijd. Het platform werd eerder gelanceerd in de Verenigde Staten. Nu volgt de lancering in alle landen waar Klarna actief is.