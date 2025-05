Klarna presenteert groeicijfers, maar blijft stil over gepauzeerde beursgang

Fintech bedrijf Klarna heeft in het eerste kwartaal groeicijfers genoteerd. Het bedrijf zag de omzet met 15 procent stijgen naar 501 miljoen dollar (444 miljoen euro). Over het voornemen een beursgang te maken bleef het echter stil nadat in april dit plan werd gepauzeerd.

Het weinige dat werd gezegd over de beursgang is dat Klarna ‘de veranderingen in de economische omstandigheden’ in de gaten houdt. Eerder dit jaar werd duidelijk dat Klarna documenten had ingediend om een beursgang te maken in de Verenigde Staten. Echter werd de beursgang tegengehouden vanwege de onzekerheid rondom de importheffingen. Klarna lijkt nu te willen afwachten totdat marktomstandigheden stabiliseren.

Uit de publicatie van de resultaten voor het eerste kwartaal blijkt een operationele winst van 3 miljoen dollar. Dit was een verbetering van 5 miljoen dollar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zo meldt het bedrijf.

Klarna meldt een omzetgroei van 33 procent in de Verenigde Staten. Het fintechbedrijf, voornamelijk bekend van de buy now, pay later diensten, is actief in 25 markten. In Groot-Brittannië, de derde markt van Klarna, werd kort voor de presentatie van Klarna’s resultaten nog door de overheid aangekondigd dat ze strenger zullen handhaven op BNPL-diensten.