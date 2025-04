Klarna stelt beursgang uit wegens onzekerheid over tarieven

Het buy now, pay later-platform Klarna heeft naar verluidt zijn plannen voor een beursgang uitgesteld. Dit komt door de aanhoudende onzekerheid over wereldwijde tarieven.

Bronnen bekend met de zaak meldden aan The Wall Street Journal (TWSJ) dat Klarna zijn streven naar een Amerikaanse notering stopzet. Deze stond aanvankelijk gepland voor deze week.

Bronnen van persbureau Reuters suggereerden echter dat Klarna zijn plannen zou kunnen herzien als de marktomstandigheden stabiliseren. Klarna heeft FashionUnited’s verzoek om commentaar afgewezen.

Klarna had in maart aangekondigd beursdocumenten te hebben ingediend met het voorstel om een notering aan te vragen op de New York Stock Exchange. Goldman Sachs & Co, JP Morgan en Morgan Stanley waren aangesteld als gezamenlijke begeleiders van de beursgang.

TWSJ had eerder gemeld dat het bedrijf een waardering van 15 miljard dollar nastreeft en daarmee een opbrengst van 1 miljard dollar.

De stap terug komt op een onstabiel moment voor de Amerikaanse aandelenmarkt. Die kreeg vorige week een klap, voor de tweede sessie op rij, na de aankondiging van verregaande wereldwijde tarieven door president Donald Trump.

Klarna’s streven naar een notering werd aanvankelijk gezien als een bemoedigend teken voor de lokale IPO-markt. Het wakkerde de hoop aan dat een herstel aanstaande was.