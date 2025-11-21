Klättermusen neemt distributiepartner in Zuid-Korea over

Het Zweedse outdoormerk Klättermusen neemt distributiepartner AYL in Zuid-Korea over. Na een samenwerking van negen jaar volgt de oprichting van een lokale vestiging met het huidige AYL-team. “De overname is een logische vervolgstap na bijna een decennium van partnerschap en leidt tot een nauwere samenwerking tussen de teams in Zweden en Korea, evenals een versnelling van de langetermijnvisie van het merk in de regio”, aldus het persbericht.

AYL vertegenwoordigt Klättermusen sinds 2016 op de Zuid-Koreaanse markt met een introductie bij een snelgroeiende gemeenschap van outdoorliefhebbers en designgerichte consumenten. Tegenwoordig exploiteert AYL zeven eigen Klättermusen-winkels en werkt samen met 27 winkeliers via shop-in-shop-locaties. Met een team van 34 medewerkers en een hoofdkantoor in Seoul speelt het bedrijf een cruciale rol bij de merkopbouw in Zuid-Korea. De opening van twee extra winkels staat gepland voor 2026.

De overname van AYL en de oprichting van Klättermusen Korea hangen samen met de expansieplannen van het merk. De komende vijf jaar plant Klättermusen Korea de opening van ongeveer tien nieuwe flagshipstores. “Zuid-Korea kent een lange geschiedenis van bergbeklimmen, met een designfilosofie en visie die hand in hand gaan met Klättermusen en de Zweedse levensstijl”, zegt Ji-hwan Lee, algemeen directeur van AYL, nu Klättermusen Korea. “Het is een cultuur die vakmanschap en functionele innovatie waardeert; eigenschappen die diep resoneren met de filosofie van Klättermusen.”

Klättermusen is opgericht in 1975 en viert dit jaar het 50-jarig jubileum.