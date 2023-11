Kleding- en schoenenwinkels zien omzet en volume teruglopen in derde kwartaal

De Nederlandse modesector ziet de omzet en het volume verkochte producten teruglopen. Hiermee is de modesector nét anders dan de gehele detailhandel, waar het volume wel daalde, maar prijsstijgingen de totale omzet nog wel deden stijgen. Dit beeld schetst het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bij kledingwinkels is de omzet in het derde kwartaal in vergelijking met de periode vorig jaar met 1,7 procent gedaald. Wanneer men kijkt naar het volume verkocht bij de kledingwinkels, is echter een daling van 8,4 procent te zien. Bij schoenenwinkels liggen de daling nog hoger. Hier gaat het om een afname van 4,8 procent op het gebied van omzet en 7,4 procent in volume.

De gehele detailhandel voelt een daling, zo benadrukt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Al zes kwartalen op een rij is het verkoopvolume lager dan een jaar eerder. Echter was er lange tijd nog wel een omzetstijging te zien omdat hogere prijzen werden doorgevoerd.