Kleding én winkelruimte gezocht: Kledingbank Rotterdam kan vraag nauwelijks aan

Wat moet je doen als je krap bij kas zit en geen geld hebt voor het kopen van kleding? Rotterdammers die in financiële nood verkeren, kunnen voor gratis kleding aankloppen aan bij de Stichting Kledingbank Rotterdam. Daar merken ze dat het aantal hulpaanvragen rap stijgt. Zo snel, dat de stichting dringend behoefte heeft aan een derde winkel, schrijft het AD.

De Stichting Kledingbank Rotterdam is een vrijwilligersorganisatie die in 2006 werd opgericht. Op dit moment werken er zo’n veertig vrijwilligers. De stichting werkt samen met meer dan honderd professionele zorg- en dienstverlenende organisaties in en om de stad, zoals de Voedselbank, het Leger des Heils en Maatschappelijk werk Gemeente Rotterdam. Zij fungeren als doorverwijzers. Met behulp van een verwijsbrief brengen zij het contact tussen de kledingbank en haar klanten tot stand. Klanten kunnen maximaal twee keer per jaar bij de kledingbank terecht voor een complete zomer- en wintergarderobe.

In 2021 maakten 3600 Rotterdammers hier gebruik van. Vorig jaar waren dat er 5000 en dit jaar verwacht de stichting zo’n 6000 aanvragen. Door de toenemende vraag zijn er inmiddels wachtlijsten: voor grote gezinnen kan de wachttijd oplopen tot een maand. De twee winkels in Rotterdam-West en op Zuid zijn daarom niet toereikend. Er is dringend behoefte aan een derde winkel, vertelt de stichting aan AD. Het liefst in – of in de buurt van – het Oude Noorden in Rotterdam-Noord, waar de vraag groot is. Het moet een betaalbaar winkelpand zijn, want de huur en energiekosten worden betaald met hulp van fondsen.

De Kledingbank Rotterdam kampt ook met een groot tekort aan kleding, zo is te lezen op de eigen website. Het gaat met name om herenkleding, inclusief sneakers, en kinderkleding van maat 128 tot maat 176. De stichting doet daarom een oproep aan mensen om kleding die ze niet meer gebruiken te doneren.