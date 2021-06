Kledingconvenant boekt resultaten ondanks pandemie: 80 procent deelnemers voldoet aan verplichtingen

De coronapandemie legde vorig jaar de vele problemen in de kledingbranche opnieuw pijnlijk bloot. In de media kwamen berichten naar buiten over orders die werden gecanceld, factureren die niet werden betaald en leveringen die nooit uitgeleverd werden. Velen hoopten dat de pandemie echt een katalysator zou zijn voor verandering. De deelnemers aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hebben tenminste niet stilgezeten, zo blijkt uit de jaarreportage van het convenant.

Binnen een jaar tijd is het percentage van de deelnemende bedrijven dat voldoet aan de convenantsverplichtingen namelijk gestegen van 63 naar 80 procent. Het aandeel duurzame grondstoffen nam toe van 28 naar 38 procent en inmiddels zijn van bijna 6.000 unieke productielocaties de gegevens openbaar waardoor de productieketens transparanter zijn geworden.

Wel een belangrijke kanttekening bij de resultaten is het feit dat het aantal bedrijven en merken dat bij het convenant is aangesloten, in 2020 is gedaald. “Deels vanwege de coronacrisis en faillissementen, deels omdat sommige bedrijven het tempo van het convenant niet bij konden benen.” Aan het einde van 2020 waren er 59 bedrijven en 81 merken aangesloten bij het convenant, terwijl dit een jaar eerder nog 67 bedrijven en 92 merken waren.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel kijkt naar vervolgsamenwerking na aflopen convenant in december

Het jaar 2021 is het vijfde en laatste jaar van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Op 31 december 2021 komt het convenant tot zijn einde, maar gesprekken over een eventuele vervolgsamenwerking zijn in volle gang, aldus de jaarreportage. “Doel is om te verkennen of er voor de kleding- en textielsector een nieuw samenwerkingsverband kan komen op het gebied van IMVO, en zo ja, op welke manier partijen willen en kunnen samenwerken om volledig verantwoorde internationale toeleveringsketens te realiseren. Daarbij speelt ook een rol dat er in diverse landen en op EU-niveau wetgeving in voorbereiding is op het gebied van due-diligence. Daarom wordt ook onderzocht of en in hoeverre er op Europees niveau kan worden samengewerkt. In het laatste kwartaal van 2021 wordt een besluit over het vervolg verwacht,” aldus de jaarreportage.

Over het Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Het kledingconvenant werd in 2016 opgericht en had aan het begin 55 deelnemers. Het convenant is een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties die samen de keten willen verduurzamen en misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade willen voorkomen.