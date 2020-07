Kledingketen Jensen Familyshop is failliet verklaard

De Friese kledingketen Jensen Familieshop is failliet verklaard, zo meldt het Friesch Dagblad. Het bedrijf, dat een hoofdkantoor in Lemmer heeft, kon de gevolgen van de Corona-crisis niet aan. Waarnemend curator Jaap Bijholt vertelt telefonisch aan FashionUnited dat circa 70 werknemers, waaronder veel parttimers, hierdoor hun baan kwijtraken. Het faillissement geldt voor twaalf van de veertien filialen. De winkels in Sneek en Dalfsen vallen niet onder het faillissement en blijven open, net als de webshop.

De Jensen Familyshop had het de laatste jaren al lastig als gevolg van de vorige economische crisis, maar Covid-19 heeft het bedrijf echt de das om gedaan, meldt Bijholt. “De omzet was in maart gekelderd en hoewel het in april en mei wel wat beter ging, was dat niet genoeg. Ze waren zich al aan het heroriënteren op een nieuwe strategie.” Eigenaar Jen Eggenaar kreeg nog wel steun van de overheid volgens de NOW-regeling, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Hij ontving zo’n 173.000 euro, maar dat bleek niet voldoende om het bedrijf te redden en daarom heeft hij zelf het faillissement aangevraagd.

De twaalf filialen die failliet zijn verklaard zijn nu tijdelijk dicht, maar de bedoeling is om zo snel mogelijk weer open te gaan, het liefst binnen een paar dagen. Er zijn al gegadigden die het bedrijf mogelijk willen overnemen, maar de gesprekken zijn nog in een beginstadium en Bijholt kan hier verder geen uitspraken over doen.