Kledingmerken herbevestigen steun aan Pakistan Accord voor fabrieksveiligheid

Overleg tussen ruim honderd merken en retailers en vakbondsvertegenwoordigers heeft geleid tot een verlenging van het Pakistan Accord, een landspecifieke overeenkomst binnen het International Accord. Met de nieuwe handtekening bevestigen de modebedrijven hun gezamenlijke inzet voor betere arbeids- en veiligheidsstandaarden in de Pakistaanse toeleveringsketen.

De verlenging, die met terugwerkende kracht op 1 januari 2026 inging, onderstreept dat de ondertekenaars zich blijven committeren aan structurele maatregelen om de veiligheid van arbeiders te waarborgen. Het gaat daarbij om onafhankelijke fabrieksinspecties, veiligheidstrainingen, een klachtenmechanisme voor werknemers en concrete veiligheidsremediatie in Pakistanse textiel- en confectiefabrieken.

Tot de signatories behoren onder meer Bestseller, H&M Group, Inditex (Zara), PVH Corp. (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) en C&A, merken die eerder al publiekelijk hun steun voor het programma uitspraken.

Het hernieuwde Pakistan Accord loopt tot 31 december 2026 en wordt vervolgens automatisch verlengd tot 31 december 2029, in lijn met de bredere kaderafspraken van het International Accord.

Het International Accord werd in 2013 in Bangladesh opgericht na de Rana Plaza-fabrieksramp en geldt sindsdien als een juridisch bindend samenwerkingsverband tussen merken en vakbonden om structurele fabrieksveiligheid in de mondiale kledingindustrie af te dwingen. Het Pakistanakkoord valt binnen hetzelfde raamwerk en trad officieel in werking op 1 januari 2023.