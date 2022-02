Kledingpaspoort FairTrace van Zuyd-studenten wint Finale Nationale Hackaton Circulaire Economie

Studenten van Zuyd winnen goud, zilver èn brons tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie, zo meldt Zuyd Hogeschool in een nieuwsbericht op zijn website. Vrijdagmiddag 11 februari, tijdens de week van de Circulaire Economie, zijn de winnaars van de landelijke finale van de Hackaton bekendgemaakt. Kledingpaspoort FairTrace kwam als winnaar uit de bus.

"Met FairTrace willen de studenten Kylian van Dijk, Max Nuijts, Jip Rouschop, Sven Snelting, Indy Speetjens en Femke Tijsen bewustwording creëren over dat enorme kledingoverschot bij consumenten. Hoe? Met een QR-code en een materialenpaspoort bij elk kledingstuk. Als je dan een shirt in de winkel ziet, kun je de QR-code scannen om in één oogopslag te zien hoe duurzaam het is gemaakt," zo schreef Zuyd Hogeschool in een eerder nieuwsbericht op zijn website.

De landelijke jury gaf Fairtrace volgens Zuyd 32 punten omdat “de potentiële impact heel hoog is” als klanten via een QR-code op het label kunnen zien hoe duurzaam die broek of trui is gemaakt," zo schrijft de school.

Ecocycle, uitwasbare maandverband van afgedankte kleding, werd tweede. FitAdvisor, waarbij een avatar als digitale paspop dient, om de retourstroom van kleding te verminderen eindigde op de derde plaats.

Zo’n tachtig studenten gingen de uitdaging aan om in vier dagen tijd innovatieve oplossingen te bedenken voor de textiel- en kledingindustrie, zo is in het programma van de Finale Nationale Hackaton Circulaire Economie te lezen. "De studenten hielden zich tijdens de hackathon bezig met de uitdaging die ze meekregen vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over welke circulaire kansen er zijn om de textiel- en kledingindustrie radicaal te herontwerpen. Nadruk lag hierbij op een van de speerpunten voor de korte termijn: de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (upv). De teams namen tijdens de hackathon deel aan workshops en colleges van experts en zetten hun creativiteit in om te komen met gouden oplossingen."

Er waren vijf finalisten die 11 februari jl hun ideeen pitchten, te weten: FairTrace, Ecocycle, FitAdvisor, KleDoFiets en NXT Classic. De jury bestond uit Joana de Kwant, co-founder & creative producer van MUSA Intimates, Peter Koppert, board member Dutch Circular Textile Valley en innovation & sustainability manager van Modint en Jelmer Vierstra, Program Leader Circular Economy van Natuur & Milieu.

FairTrace won een Sustainable Fashion Giftcard.