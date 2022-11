Kledingprijzen 9,4 procent hoger in oktober

De prijzen in de kledingbranche blijven doorstijgen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. De kledingprijzen lagen in oktober namelijk 9,4 procent hoger dan een jaar eerder. In september was dit nog 8 procent, en in augustus nog maar 3,3 procent.

De algehele inflatie lag in oktober op 14,3 procent, iets lager dan in september toen het op een niveau van 14,5 procent lag. Vooral de hogere prijzen voor voeding stuwde in oktober de inflatie. De prijzen van energie kende juist een kleinere stijging en hadden de afgelopen maand een drukkend effect op de inflatie, aldus het CBS.

FashionUnited heeft contact gezocht met CBS voor mogelijk aanvullende cijfers met betrekking tot de prijsstijgingen in kleding. Ook heeft het brancheorganisaties INretail en Modint gevraagd of er variatie in prijsstijgingen zitten tussen categorieën van kledingstukken. Dit artikel wordt mogelijk later aangevuld met nieuwe informatie.