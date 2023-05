Kledingvoorraad failliet Sandwich zorgt voor juridisch geschil

De curator van het faillissement van Sandwich Fashion Company stond in een juridisch geschil lijnrecht tegenover de oprichtersfamilie Veldhoven. De afgelopen twee weken diende een zaak die te maken heeft met de verkoop van de kleding van het merk Sandwich, zo heeft de curator in de zaak eerder aan FashionUnited laten weten.

De familie Veldhoven, dat de familie is achter het merk Sandwich, diende een verzoek in bij de rechtbank van Overijssel om de voorraad van 250.000 stuks onderhands te kunnen verkopen aan vennootschap Team SW. Dit vennootschap is sinds afgelopen maart de licentiehouder van het merk Sandwich. De onderhandse verkoop van de voorraad werd door de curator afgewezen omdat de verkoopsom te laag was en dit daarom niet in het belang van de schuldeisers van het failliete Sandwich Fashion Company is.

De rechter heeft de curator in het gelijk gesteld. De rechter noemt de 160.000 euro die werd geboden voor de voorraad ‘niet acceptabel’. De verkoopwaarde van de voorraad wordt namelijk op 2,5 miljoen euro geschat, zo blijkt uit het document over de rechtszaak. De curator is van mening 800.000 euro op te kunnen halen met een openbare verkoop en heeft ook kopers op het oog. De familie Veldhoven wil echter niet aan deze partijen verkopen.

Martijn Veldhoven reageert namens de familie tegen Textilia. “De enige potentiële koper tot 14 april was naast Team SW de zogenoemde bedrijvendokter, Martijn Rozenboom, die de curator ook heeft voorgesteld aan het personeel. Met hem kunnen wij, net als veel curatoren en het personeel, onmogelijk zakendoen.” Rozenboom staat bekend als ‘bedrijvendokter’. Hij heeft de afgelopen jaren merken zoals Expresso, Claudia Sträter, Miss Etam, Supertrash, McGregor en Dungelmann opgekocht en de merkrechten vervolgens weer verkocht aan andere partijen.

De curator meldt aan Textilia dat op korte termijn een kort geding wordt aangespannen bij de rechtbank van Amsterdam om een openbare verkoop van de voorraad te forceren.