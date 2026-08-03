Kledingwinkels boeken bescheiden omzetgroei, schoenenwinkels in de min in juni

De omzetcijfers voor de maand juni zijn bekend. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat kledingwinkels 1,4 procent meer omzet hebben geboekt dan in dezelfde maand een jaar eerder. Schoenen- en lederwarenwinkels zagen de omzet juist met 4,6 procent dalen.

Online presteerde de modebranche sterker. De online omzet van kleding en mode artikelen steeg in juni met 7,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal groeide de online detailhandelsomzet met 7,5 procent. Daarbij noteerden multichannel retailers, die naast fysieke winkels ook online verkopen, een omzetstijging van bijna 10 procent. Pure webwinkels zagen de online omzet met bijna 6 procent toenemen.

De totale detailhandel zette in juni 2,9 procent meer om dan een jaar eerder. Het verkoopvolume steeg met 2,5 procent, aldus het CBS.