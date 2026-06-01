Kleine omzetgroei voor kledingwinkels in april

De maand april hebben Nederlandse kledingwinkels afgesloten met een omzetplus van 1,7 procent. Dit blijkt uit de maandelijkse cijfers over de detailhandel van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De schoen en lederwinkels noteerden juist een daling. Winkels die schoenen en lederwaren verkopen zagen de omzet afnemen met 3,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. De sector is ook de enige non-food detailhandel sector die in de maand april een daling noteerde.

In vergelijking met de gehele detailhandel, zowel food als non-food, zitten de schoenen en lederwarenwinkels onder het gemiddelde van april. De gehele branche heeft namelijk 3,4 procent omzetgroei genoteerd.