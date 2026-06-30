Kleine pakketten: Franse heffing van 2 euro vanaf woensdag ‘opgeschort’, kondigt regering aan

De Franse heffing van twee euro op kleine pakketten, ingevoerd in maart maar omzeild door Aziatische platforms, wordt woensdag opgeschort. Dit maakte de Franse regering dinsdag bekend aan AFP. Deze opschorting valt samen met de introductie van een Europese douaneheffing van drie euro, waar de Franse heffing oorspronkelijk bij zou komen.

Een opschorting om aan te sluiten bij de Europese interne markt

“Aangezien we deel uitmaken van een interne markt en samenwerken met onze Europese partners, is het niet langer gerechtvaardigd om onze eigen heffing op kleine pakketten te handhaven naast de nieuwe Europese douaneheffing van drie euro”, legt het kabinet van de minister van Handel, Serge Papin, uit aan AFP, waarmee het van koers verandert.

Sinds 1 maart heft Frankrijk een belasting van twee euro per artikelcategorie op aankopen via niet-Europese e-commerceplatforms. Het doel is de stroom van ‘kleine pakketten’ uit China met een waarde van minder dan 150 euro te beperken. Vanaf juli zou deze maatregel gecombineerd worden met een Europese douaneheffing van drie euro per besteld artikeltype binnen de EU. Dit zou het totaal op vijf euro per artikelcategorie brengen.

De nationale heffing zou vervolgens in november plaatsmaken voor een vergelijkbaar, honderd procent Europees systeem, om zo de regels voor de gehele interne markt te harmoniseren.

De massale omzeiling door Aziatische e-commercegiganten

De betreffende partijen – Shein, Temu, AliExpress – hebben echter een maas in de wet gevonden. Ze verzenden de goederen per vliegtuig naar andere Europese landen en vervoeren ze vervolgens over de weg naar Frankrijk.

Dit leidt tot een ‘volumeverplaatsing’ van ‘ongeveer 90 procent sinds 1 maart’, schatte de directeur-generaal van de Douane, Florian Colas, half mei. Hij raamde de opbrengst van de heffing op ‘2,3 miljoen per maand’, ver verwijderd van de 400 miljoen euro die voor het jaar was begroot in de begroting van 2026.

Een Franse strategie om Europa tot actie aan te zetten

Toen Serge Papin eind maart werd gevraagd naar de mogelijke opschorting van deze maatregel, een optie waar Italië al voor koos, noemde hij de omzeiling ‘van voorbijgaande aard’.

Met een hogere belasting dan zijn buurlanden liep Frankrijk echter het risico benadeeld te worden van juli tot november. “We houden van onze Belgische vrienden, maar het is niet normaal (...) dat alleen zij hiervan profiteren” terwijl “de kleine pakketten toch in Frankrijk blijven aankomen”, vat het kabinet van Papin samen. “Ons doel was (...) Europa aan te sporen maatregelen te nemen” en “we hebben ons doel bereikt”, benadrukte hij.

“Frankrijk is echt een pionier geweest”, voegde het kabinet van de minister van Overheidsfinanciën, David Amiel, toe.