‘Komende maanden meer stoppers en faillissementen’

De komende maanden zullen meer ondernemingen stoppen of failliet gaan dan in de afgelopen periode, zo stelt de Kamer van Koophandel (KVK) op basis van een groot onderzoek. Op dit moment geeft 14 procent van de ondernemers in Nederland aan dat het bedrijf er slecht slecht voorstaat. Zelfs 10 procent daarvan geeft aan dat het bijna failliet is of aan het overleven is.

“Op dit moment zijn er ongeveer 220.000 ondernemers die het echt moeilijk hebben. Zij staan voor de vraag: stoppen of doorgaan, en in beiden gevallen, hoe dan?” aldus Hans Klein Swormink, programmamanager ‘Zwaar Weer’ bij de KVK, in het persbericht. “Na de coronacrisis moeten ondernemers omzet realiseren om verliezen of schulden te compenseren. De grote vraag is nu: zijn ze in staat om een omzetniveau te halen waarmee ze ook in de toekomst levensvatbaar zijn én waarmee ze hun opgebouwde schulden kunnen aflossen. Voor een deel zal dat antwoord ontkennend zijn.”

Uit het onderzoek van de KVK blijkt dat 13 procent van de 1.135 ondervraagde ondernemers op dit moment schulden of betaalachterstanden heeft. Ruim de helft heeft schulden of betaalachterstanden bij de belastingdienst. Een kwart heeft dit bij toeleveranciers.