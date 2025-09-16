Koning kort over investeringsklimaat: ‘Zorgelijk dat meer ondernemers negatief zijn’

De troonrede van 2025 is weer voorgelezen. In de kortere speech stipte koning Willem-Alexander kort enkele elementen van de economie aan.

Hij sprak over het feit dat steeds meer ondernemers negatief zijn over het Nederlandse investeringsklimaat. “Als bedrijven minder investeren, of zelfs overwegen Nederland te verlaten, dan tast dat uiteindelijk het verdienvermogen van ons land aan.” Hij meldt dat de verlaging van de regeldruk ‘dringend noodzakelijk blijft’, een elementen waar al vele brancheorganisaties lang tot oproepen. “Daarnaast werkt het kabinet verder aan de voorbereiding van een nationale investeringsinstelling”, zo klonk het tevens.

Een sterke economie wordt genoemd als ‘de basis voor een toekomst met goede voorzieningen voor iedereen’. “Aan de positieve kant staat dat de werkloosheid structureel laag blijft en dat de armoede verder is gedaald. Ook positief is dat alle groepen volgend jaar meer te besteden krijgen, vanwege fors gestegen lonen en eerder genomen maatregelen om de koopkracht te verbeteren. In dat licht is het belangrijk dat de verlaging van de brandstofaccijns volgend jaar gehandhaafd blijft. Toch is er ook reden tot zorg. Zo blijft het tekort op de begroting volgend jaar weliswaar binnen de afgesproken grenzen, maar voor de toekomst zijn wel heldere keuzes nodig om dat zo te houden. Bovendien is de huidige economische groei te laag om ons voorzieningenniveau op termijn op peil te houden”, aldus de koning.

Ook de handelsoorlog geïnitieerd door president Donald Trump en de importheffingen die hij landen heeft opgelegd komen aan bod. “En hoe houden we de economie sterk en concurrerend, in een wereld van handelstarieven en nieuwe economische machtsverhoudingen?” De koning meldt dat het een grote vraag is, waar geen makkelijk antwoord op is, maar waar de regering wel mee bezig is.