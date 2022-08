Kontoor Brands, Inc. groeit omzet en winst maar stelt prognose naar beneden bij

Kontoor Brands, Inc., het moederbedrijf van de merken Wrangler en Lee, behaalde in het tweede kwartaal van dit jaar (gecorrigeerd voor inflatie) een omzetplus van 27 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. De omzet van Wrangler nam met 34 procent toe naar 417,9 miljoen dollar (411,3 miljoen euro). Ook de omzet van Lee groeide met tien procent naar 193,1 miljoen dollar.

De winst van Kontoor Brands, Inc. was in het tweede kwartaal van dit jaar 62 miljoen dollar (61 miljoen euro), een toename in vergelijking met vorig jaar, toen de winst op 23,6 miljoen dollar (23,2 miljoen euro) uitkwam.

Ondanks groei in zowel de omzet als winst stelt Kontoor Brands, Inc. de financiële vooruitzichten naar beneden bij. Zo verwacht het bedrijf voor 2022 een omzetplus van slechts zes procent tegenover een initiële prognose van tien procent groei.

CEO en voorzitter Scott Baxter wijst de beslissing toe aan het “zeer dynamische macro-economisch klimaat” waarin “de uitdagingen op het gebied van de toeleveringsketen en de inflatiedruk in de loop van het kwartaal zijn toegenomen."