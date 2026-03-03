Kontoor Brands overtreft de verwachtingen in boekjaar 2025

Het Amerikaanse kledingconcern Kontoor Brands Inc. sluit boekjaar 2025 af met een aanzienlijke omzetstijging, dankzij de overname van outdoor-specialist Helly Hansen. Eenmalige lasten leiden echter tot een winstdaling. Dit blijkt uit een bedrijfsrapport dat het bedrijf dinsdag publiceerde.

De overname van Helly Hansen stimuleert de omzetontwikkeling

De concernomzet bedraagt vorig jaar 3,15 miljard Amerikaanse dollar (2,72 miljard euro), een stijging van 21 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Achttien procentpunt hiervan is toe te schrijven aan de omzetbijdrage van Helly Hansen. Zonder de nieuwe aanwinst en de effecten van de extra 53e verkoopweek, ligt de omzet één procent boven het niveau van vorig jaar.

De omzet van Wrangler stijgt met zes procent naar 1,91 miljard Amerikaanse dollar. Bij Lee is er een daling van vijf procent naar 750 miljoen Amerikaanse dollar. Nieuwkomer Helly Hansen, waarvan de overname begin juni werd afgerond, draagt 475 miljoen Amerikaanse dollar bij aan de concernomzet.

Eenmalige lasten drukken de winst

Door eenmalige lasten daalt de operationele winst met twee procent naar 336,8 miljoen Amerikaanse dollar. Deze lasten bestaan voornamelijk uit herstructureringskosten en kosten voor de overname en integratie van Helly Hansen. Gecorrigeerd voor bijzondere posten stijgt het bedrijfsresultaat volgens het bedrijf echter met 23 procent naar 468 miljoen Amerikaanse dollar. De gerapporteerde nettowinst krimpt met zeven procent naar 227,5 miljoen Amerikaanse dollar (195,9 miljoen euro).

Met de gepresenteerde cijfers overtreft het bedrijf de eigen verwachtingen. Dit is mede te danken aan een verrassend succesvol laatste kwartaal. In dit kwartaal stijgt de omzet met 46 procent naar 1,02 miljard Amerikaanse dollar en groeit de nettowinst met 15 procent naar 73,8 miljoen Amerikaanse dollar.

Voor 2026 voorspelt het management groei in omzet en resultaat

CEO Scott Baxter toont zich tevreden met de ‘sterke eindsprint’. Voor 2026 ziet hij het concern nu in een ‘positie van kracht’. Het management verwacht voor het lopende jaar een omzetgroei van ongeveer negen procent naar 3,40 tot 3,45 miljard Amerikaanse dollar. De voor bijzondere posten gecorrigeerde operationele winst zal naar verwachting stijgen naar 506 tot 512 miljoen Amerikaanse dollar. Dit betekent een verbetering van acht tot negen procent ten opzichte van vorig jaar.

De momenteel te voorziene effecten van het Amerikaanse douanebeleid zijn al in de prognoses opgenomen. Het bedrijf verklaart echter de huidige ontwikkelingen te blijven evalueren.