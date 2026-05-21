Kontoor verkoopt Lee aan Authentic Brands Group voor een miljard dollar

De Amerikaanse denimspecalist Lee Jeans krijgt een nieuwe eigenaar. Moederbedrijf Kontoor Brands bevestigt de ondertekening van een overeenkomst met Authentic Brands Group voor de verkoop van het bedrijf voor maximaal een miljard dollar.

De definitieve deal, goedgekeurd door de raad van bestuur van Kontoor, omvat een initiële transactiewaarde van 750 miljoen dollar. Daarnaast is er een earn-out van 250 miljoen dollar, afhankelijk van de toekomstige prestaties van Lee onder Authentic. De transactie wordt naar verwachting in de tweede helft van 2026 afgerond en is afhankelijk van goedkeuring door regelgevende instanties en de sluitingsvoorwaarden.

In een verklaring omschrijft Scott Baxter, president, CEO en voorzitter van Kontoor, de desinvestering als “een bewuste stap om ons merkenportfolio aan te scherpen en investeringscapaciteit vrij te maken voor versnelde groei”.

De plannen om het merk Lee af te stoten, bevestigde Kontoor al in het financiële verslag voor 2026. Lee is daarin geclassificeerd als een beëindigde bedrijfsactiviteit. Destijds zei Baxter dat de stap bedoeld was om het portfolio van de groep af te stemmen op ‘een hoger groeiprofiel’.

Kontoor herpositioneert zich voor ‘hoger groeiprofiel’

Vervolgens deden geruchten de ronde over mogelijke bieders, waarbij Authentic werd genoemd als koploper in de overnamestrijd. Met de toevoeging van Lee aan zijn portfolio zet de Amerikaanse multibrand-gigant zijn langdurige reeks van overnames van bekende merken voort. Het merk komt hiermee in het rijtje van Guess, Dockers en Boardriders.

Authentic zelf heeft een aanzienlijke groei doorgemaakt. De omzet overtreft het eerdere vijfjarendoel van 100 miljard dollar en er gaan geruchten over een mogelijke beursgang.

Bij Kontoor richt het team zijn aandacht nu op Wrangler en Helly Hanson, twee merken die volgens Baxter “aanzienlijke groeikansen” bieden. Als gevolg van de deal is het bedrijf nu “beter gepositioneerd om een hoger groeiprofiel te realiseren” in segmenten als denim, outdoor en werkkleding.

Naast een nieuw, gestroomlijnd merkenportfolio wil Kontoor ook zijn winstgevendheidsprofiel verbeteren en de balans versterken. Het bedrijf streeft naar gedisciplineerde herinvesteringen en een grotere toewijding aan langetermijnwaarde voor aandeelhouders.

Baxter voegt toe: “Ik wil onze toewijding benadrukken om Lee te ondersteunen tijdens het verkoopproces en het Lee-team persoonlijk bedanken voor waar we nu staan. Wij geloven dat dit een geweldig resultaat is voor Kontoor, het bedrijf Lee en Authentic.”