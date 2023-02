Kookaï onder curatele geplaatst, nieuwe schok voor ready-to-wear-branche

Parijs- Het modemerk Kookaï kondigde woensdag aan dat het onder curatele is gesteld wegens ‘de economische moeilijkheden waarmee de ready-to-wear-branche in Europa mee heeft te kampen en die door de pandemie alleen maar zijn toegenomen’. Het nieuws komt nadat zo’n vijf maanden geleden het modemerk Camaïeu plotseling failliet ging en Go Sport Group in opspraak kwam.

Het modemerk dat de ‘Kookaïettes’ heeft uitgevonden ziet de onder curatele stelling als ‘een kans om terug te keren en de financiële situatie te verbeteren’. Voorlopig verandert er niks voor de 121 Franse winkels en haar 320 werknemers. Deze procedure zou de voortzetting van de activiteiten van het bedrijf, het behoud van de werkgelegenheid en de afwikkeling van de schulden mogelijk moeten maken dankzij een juridische vertegenwoordiger die het beheer van het bedrijf op zich neemt.

Kookaï had tijdens de pandemie ‘een groot gebrek aan middelen en steun van de banken’, klaagde het ready-to-wear-merk. Het merk kreeg twee weigeringen voor een door de staat gegarandeerde lening (SGP).

Het in 1983 opgerichte Franse merk, creëerde ‘media-aandacht en verleidde consumenten van vijftien en zestienjarige leeftijd’, die het merk daarna trouw bleven, verklaarde de marketingafdeling van Kookaï aan AFP. Het merk breidde zich vervolgens uit naar Australië in het jaar 2000 en werd in 2017 gekocht door de Australische zakenman Rob Cromb van de Vivarte groep (die toen Caroll, Minelli, La Halle, Naf Naf, Chevignon… omvatte), die in 2021 werd opgeheven.

In Australië was het merk meer in het hogere segment gepositioneerd en was het ‘een hit’ met 800.000 volgers op Instagram, aldus de marketingdirecteur. Het doel was om dat succes ook naar Frankrijk te krijgen, maar ‘ze hadden er de middelen niet voor’, om nog maar te zwijgen over het feit dat Rob Cromb een bedrijf van Vivarte kocht dat met ‘een enorme sociale schuld’ kampte, vervolgde ze. In 2022 had Kookaï een omzet van 45 miljoen euro. Dat kwam neer op een stijging van 18 procent ten opzichte van 2021, maar het was een daling van 25 procent ten opzichte van 2019.

Moeilijkheden kwamen na de pandemie

De kledingindustrie ziet na de pandemie niet dezelfde resultaten terug als pre-corona: de verkoop ligt in 2022 naar verwachting bijna tien procent onder het niveau van 2019, verklaarde Gildas Minvielle, directeur van de economische afdeling van het Franse Fashion Institute (IFM)m in september aan AFP.

“Deze opeenvolgende berichten zijn een schok omdat veel banen worden getroffen”, reageert de directeur van de economische afdeling van de IFM woensdag op AFP. De directeur verwijst naar de ‘moeilijkheden van de middenklasse, die veel spelers kent en waarvoor het moeilijk is om zich te onderscheiden’. Bovendien blijft de sector in Frankrijk zwaar getroffen door de plotselinge faillietverklaring van Camaïeu van eind september. Dat leidde tot een ontslag van 2100 werknemers.

Het wordt steeds moeilijker om de klappen op te vangen. Andere grote merken lijden inderdaad onder de klappen, zoals die van Go Sport Group, het moederbedrijf van de in sport gespecialiseerde bedrijven, die half januari door de rechtbank van Grenoble onder curatele is gesteld.

De gekozen vertegenwoordigers van het personeel van kledingbedrijf Gap France hebben vrijdag gebruik gemaakt van hun waakrecht om informatie te krijgen over de situatie van hun bedrijf dat in 2021 voor één euro werd gekocht door de HPB-groep (Hermione, People & Brands). De HPB-groep kondigde aan het bedrijf aan Go Sport te verkopen.