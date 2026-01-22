Koopkracht stijgt in Nederland minder hard dan gedacht

De koopkracht van Nederlandse huishoudens stijgt minder hard dan op Prinsjesdag werd verwacht. Dat blijkt uit een nieuwe raming van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De verwachting van een gemiddelde stijging van 1,3 procent, is bijgesteld naar 0,9 procent. Gepensioneerden hebben juist 2 procent meer te besteden. Volgens het Nibud houdt een gemiddeld huishouden dit jaar zo’n 40 euro per maand extra over.

De hoofdoorzaak is dat lonen minder hard stijgen dan verwacht. Cao-lonen zullen naar verwachting met 3,7 procent omhooggaan in plaats van de verwachte 4,2 procent.

Nibud-directeur Mattias Gijsbertsen waarschuwt voor de gevolgen van de strenge winter: daardoor kunnen energierekening oplopen, waardoor de koopkracht nog minder stijgt of zelfs daalt.