Kort na redding Britse tak Claire’s wordt alweer surseance van betaling aangevraagd

Het moederbedrijf van de Britse tak van Claire’s en The Original Factory Shop (TOFS) bereidt een aanvraag voor surseance van betaling voor de twee retailers voor. Private-equityfirma Modella Capital stelt dat het huidige klimaat “extreem uitdagend” is voor retailers in de winkelstraat, met name door “een alarmerende daling in het aantal winkelbezoekers voor de kerstperiode”.

Een woordvoerder van Modella Capital heeft een volledige verklaring afgegeven aan FashionUnited: “Met grote spijt hebben we een insolventieprocedure moeten starten voor The Original Factory Shop (TOFS) en Claire's Accessories UK & Ireland. Dit was een zeer moeilijke beslissing.

“We hebben intensief gewerkt om beide bedrijven te redden en hebben ultieme reddingspogingen ondernomen, maar geen van beide heeft een reële kans om weer winstgevend te worden. Onder deze omstandigheden is surseance van betaling de enige optie. In beide gevallen maakten de na-effecten van de bedrijfsvoering van vóór onze overname hen zeer kwetsbaar.

“Het klimaat in de winkelstraat blijft extreem uitdagend, en TOFS en Claire's zijn niet de enigen die moeilijkheden ondervinden. Dit wordt bevestigd door recente statistieken van Sensormatic en andere databronnen die wijzen op een alarmerende daling van het aantal winkelbezoekers voor de kerstperiode.

“Veel gevestigde en geliefde bedrijven hebben het zwaar door een combinatie van zeer zwak consumentenvertrouwen, een zeer ongunstig fiscaal overheidsbeleid en aanhoudende kosteninflatie. Het is een simpel feit: als retailers geen geld kunnen verdienen, lopen ze het risico te moeten sluiten – en gaan er banen in het hele land verloren.”

Bij de Britse tak van Claire's staan er ongeveer 1.350 banen op het spel en bij TOFS zo'n circa 1.200 banen. Beide retailers hebben bij de rechtbank een aanvraag ingediend voor de aanstelling van bewindvoerders, wat hen tien dagen ademruimte geeft.

Modella nam vorig jaar 156 van de meer dan 300 winkels van Claire's in het Verenigd Koninkrijk en Ierland over, waarmee destijds ongeveer duizend banen werden gered. De toekomst van de overige locaties is nog onzeker. De gedeeltelijke verkoop vond plaats naast afzonderlijke procedures voor de Noord-Amerikaanse en Franse bedrijfsonderdelen. Beide onderdelen hebben tijdens faillissementsprocedures nieuwe eigenaren gevonden. In Nederland vond de keten geen doorstart.

TOFS heeft ondertussen een eigen herstructurering ondergaan, nadat Modella de retailer eerder vorig jaar overnam. Het bedrijf startte vervolgens een CVA (red: Company Voluntary Arrangement, tevens een insolventieprocedure in de VK) wat resulteerde in een reeks winkelsluitingen en huurverlagingen.