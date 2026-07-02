Kosten kringloopwinkels lopen op, en dat kost banen, waarschuwt Branchevereniging Kringloop Nederland

De 57 leden van Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN), samen goed voor 237 winkels, zamelden in 2025 in totaal 164 miljoen kilo aan goederen in. De winkels trokken 16 miljoen klanten, die gemiddeld 9,80 euro per bezoek besteedden. De totale omzet van de sector kwam uit op 156,3 miljoen euro, blijkt uit het Monitor 2025-rapport van BKN.

Textiel is de grootste omzetcategorie binnen Nederlandse kringloopwinkels. In 2025 was 28 procent van de winkelomzet afkomstig uit textielverkoop, gevolgd door kleingoed met 27 procent en meubels met 12 procent.

Ondanks de omzet en bezoekersaantallen staat de sector financieel onder druk. De randvoorwaarden verslechteren, stelt BKN: stijgende loonkosten, hogere energie- en huisvestingslasten en afnemende subsidies zorgen ervoor dat de gemiddelde kosten voor het tweede jaar op rij hoger liggen dan de gemiddelde inkomsten.

BKN wijst op de gevolgen voor de werkgelegenheid. In 2025 verdwenen ruim 3.500 arbeidsplaatsen binnen de sector, voornamelijk doordat vacatures niet werden ingevuld en tijdelijke contracten niet werden verlengd, meldt de organisatie.

Tegelijkertijd vervullen kringloopwinkels een belangrijke maatschappelijke functie. In 2025 boden zij ruim 11.000 medewerkers met een ondersteuningsvraag of ontwikkelkans begeleiding.

De brancheorganisatie doet daarom een oproep tot officiële, structurele erkenning en financiering van kringlooporganisaties als maatschappelijke uitvoeringspartners.

Infographic BKN 2025 Credits: eigendom BKN