Kostenbesparing: Dr Martens schrapt naar verluidt 150 functies op hoofdkantoren in de VS en het VK

Er worden naar verluidt 150 functies op de hoofdkantoren van Dr Martens in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bedreigd. Het schrappen van de banen zou onderdeel zijn van het kostenbesparingsplan.

Volgens Drapers, die het nieuws aanvankelijk meldde, is er al een overlegfase met de betrokken werknemers aan de gang.

Onder de getroffen werknemers bevinden zich werknemers van de hoofdkantoren in Londen en Oregon in verschillende functies, waaronder design, marketing, e-commerce, techniek en werving, aldus het medium.

Het nieuws werd deels bevestigd in een verklaring aan Drapers door aftredende CEO Kenny Wilson, die eerst de kostenbesparingsstrategie van het bedrijf van 20 tot 25 miljoen pond benadrukte. Deze werd bij de publicatie van het FY24-resultaten in mei bekendgemaakt.

Wilson merkte verder op dat “dit inhoudt dat we een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen, waaronder het inkrimpen van ons personeelsbestand”.

Hij vervolgde: “Deze stap is een reactie op de uitdagende economische omstandigheden waar we allemaal mee te maken hebben en is essentieel om door het huidige landschap te navigeren en ons tegelijkertijd te positioneren voor toekomstige groei.

“We begrijpen de persoonlijke impact die dit heeft op onze medewerkers en hun gezinnen en we zetten ons in om hen door deze periode heen te helpen.”

In FY24 zei Dr Martens dat de omzetdaling van 12 procent “verwacht” was en verder een weerspiegeling was van de “aanhoudend zwakke consumentenvraag in de VS”, waarbij de regio werd genoemd als de oorzaak van een daling van 28 procent in de groothandelomzet.