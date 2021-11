Kroll & de Vries Bedrijfskleding overgenomen door Suit Up Corporate Fashion

Kroll & de Vries Bedrijfskleding heeft een nieuwe eigenaar. Suit Up Corporate Fashion heeft het bedrijf eerder dit jaar overgenomen, maar dit vandaag pas bekend gemaakt middels een persbericht.

Kroll & de Vries Bedrijfskleding staat bekend om de samenwerkingen met ontwerpers zoals Mart Visser, Claes Iversen en Jan Taminiau. De ontwerpers ontwikkelden samen met het bedrijf bedrijfskledingcollecties voor onder andere de Jaarbeurs en het Nationale Opera & Ballet.

“Met deze strategische overname bindt Suit Up meer bekende namen aan zich, waardoor zij hun design propositie versterken,” aldus het persbericht. “Deze mooie kans deed zich voor en is de perfecte aanvullingen op onze ambitie om meer custom made collecties te ontwikkelen,” aldus Evert van Bergen, commercieel directeur van Suit Up, in het persbericht. “De afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een landelijke speler in ons veld en met deze overname trekken we een gigantisch netwerk aan van nieuwe klanten, ontwerpers en producenten. Door dit netwerk te verbinden met onze innovatieve bedrijfsvoering, zijn wij direct in staat de premium bedrijven in de Benelux te voorzien van een custom made bedrijfskleding collectie. En dus nóg meer medewerkers écht mooie bedrijfskleding bieden.”

Voor Kroll & de Vries waren de snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en automatisering een belangrijke reden voor de overname door Suit Up. “MVO en duurzaamheid is de toekomst en met deze overname zijn we op een rijdende trein gesprongen, in plaats van het wiel zelf uit te gaan vinden,” aldus Annet Kroll van Kroll & de Vries, in het persbericht. “Hiermee kunnen we onze klanten een automatiseringsslag bieden maar zonder verlies van de kwalitatieve relatie. Dit doet Suit Up al jaren fantastisch. In Suit Up hebben wij een partner gevonden met dezelfde normen en waarden en kunnen wij onze klanten het warme bad en de oprechte aandacht bieden die ze gewend zijn. Daarnaast hebben zij net zo’n passie voor kleding en voor het ambacht als wij.”