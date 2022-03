KVK: groei webshops komt tot stilstand, branche verzadigd

De groei van het aantal webwinkels vlakt af en de branche lijkt qua omvang verzadigd te zijn. Dat blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven februari 2022. De cijfers in het rapport tonen een sterke afname van het aantal startende webshops. Waar in februari dit jaar 1868 ondernemers een webshop startten, was dit een jaar eerder nog 3203: een afname van 42 procent.

“Over de afgelopen twee jaar is er een gestage stijging geweest in het aantal webwinkels. De belangrijkste reden daarvoor was ongetwijfeld de pandemie die extra mogelijkheden heeft gegeven voor online verkoop”, licht Josette Dijkhuizen namens de KVK toe in het rapport. “Het lijkt er op dat deze nieuwe kans is opgepakt en we in een stabielere situatie zijn gekomen qua aantallen starters in deze sector.”

In totaliteit bleef het aantal starters in februari 2022 nagenoeg gelijk aan dat in dezelfde maand vorig jaar. Het aantal faillissementen blijft met 137 nog steeds erg laag, zo blijkt uit de cijfers van de KVK. Maar gezien de toenemende schulden van een specifieke groep ondernemers, onder andere in de horeca, verwacht de KVK dat er nog een inhaalslag gaat komen later dit jaar.