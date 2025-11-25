KVK: Ondernemers bewust van risico verstoringen, maar concrete actie blijft achter

Ondernemers zijn zich steeds vaker bewust van de mogelijke gevolgen van grootschalige verstoringen, maar zetten nog onvoldoende stappen om hun bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK) onder 2070 ondernemers naar de weerbaarheid bij uitval van elektriciteit, internet, logistiek of communicatie.

Uit de resultaten van het rapport ‘Ondernemen in 2025’ blijkt dat 69 procent van de ondernemers heeft nagedacht over de impact van incidenten op hun bedrijfsvoering. Ondanks dit groeiende bewustzijn heeft slechts 31 procent van de respondenten daadwerkelijk maatregelen getroffen om de schade bij een calamiteit te beperken.

Impact op de modeketen

De zorgen over verstoringen zijn niet ongegrond. Bijna een kwart van de ondernemers verwacht grote gevolgen als een verstoring meerdere dagen aanhoudt. Wanneer een dergelijke situatie één tot twee weken duurt, voorziet 45 procent zware consequenties voor de onderneming.

De meest genoemde angst is het wegvallen van klantcontact; voor 68 procent van de ondernemers is dit een direct gevolg van uitval. Daarnaast geeft 53 procent aan dat het werk stil komt te liggen omdat computers of apparatuur niet meer functioneren. Ook problemen met betalingsverkeer (33 procent) en cloudsoftware (30 procent) worden veelvuldig genoemd.

Voor de mode-industrie, die sterk afhankelijk is van digitale infrastructuur en logistiek, zijn deze risico’s tastbaar. Twee scenario’s illustreren de kwetsbaarheid:

Retail: Voor Nederlandse moderetailers vormt de uitval van internet of elektriciteit een direct gevaar voor de omzet. Als kassasystemen en pinapparaten weigeren, stagneert de verkoop direct. Daarnaast kunnen beveiligingspoortjes dienst weigeren, wat de winkelveiligheid in het gedrang brengt.

Merken: Voor modemerken die voor de productie van de nieuwe wintercollectie bijvoorbeeld afhankelijk zijn van leveranciers buiten Europa, kunnen geopolitieke spanningen of een handelsconflict de levering van stoffen en ‘samples’ vertragen met alle gevolgen voor het inkoopseizoen van dien.

Toename geopolitieke en digitale dreiging

Naast infrastructurele uitval spelen geopolitieke spanningen een steeds grotere rol. 23 Procent van de ondernemers ervaart nu al impact van wereldpolitiek, zoals oorlogen en handelsconflicten, op het eigen bedrijf. Hiervan geeft twee derde aan dat deze impact het afgelopen jaar is toegenomen.

Ook digitale dreigingen staan scherper op het netvlies. Waar in 2022 slechts 10 procent van de ondernemers vond dat cybersecurity-risico’s impact hadden, is dat percentage in 2025 gestegen naar 23 procent.

Volgens Christiaan Hazelaar, ondernemersadviseur bij KVK, is alertheid cruciaal. “Er is veel aan de hand in de wereld op dit moment; oorlogen, handelsoorlogen, discussies rond im- en exporttarieven”, stelt Hazelaar. “Het gaat erom dat je je als ondernemer bewust bent van welke risico’s je loopt. Wat gebeurt er met je bedrijf als er plotseling geen betalingsverkeer meer mogelijk is, of als de energievoorziening wegvalt? Ben je dan als ondernemer nog in staat om je bedrijf te kunnen uitvoeren?”

Van bewustzijn naar actie

Hoewel de risico perceptie stijgt, blijft de actiebereidheid achter. De ondernemers die wel maatregelen nemen (31 procent), richten zich voornamelijk op IT-oplossingen. 56 Procent van deze groep maakt back-ups of digitale kopieën. 35 Procent besteedt meer aandacht aan IT-beveiliging.

Voor modeondernemers zijn ook fysieke maatregelen uit het rapport relevant. Zo geeft 33 procent aan de ‘offline werkbaarheid’ te vergroten. Dit kan voor een retailer betekenen dat er procedures klaarliggen om contant geld te accepteren en bonnen handmatig uit te schrijven. Daarnaast treft achtentwintig procent voorzieningen voor noodstroom.

De overheid start in 2026 een campagne om de weerbaarheid van het bedrijfsleven verder te vergroten. Op 25 november start de campagne 'Denk vooruit' en wordt onder Nederlandse huishoudens de folder ‘Bereid je voor op een noodsituatie’ verspreid. KVK adviseert ondernemers nu al het gesprek aan te gaan met collega’s en een concreet noodplan op te stellen.